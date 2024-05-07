РЭО предложил создать оператора системы распределения просроченных продуктов

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Российский экологический оператор предложил создать систему распределения продуктов питания с истекающим сроком годности и оператора данной системы. Предложения РЭО подготовил в рамках Концепции по минимизации образования отходов в Российской Федерации, она направлена в федеральные органы исполнительной власти на согласование.

«В России образуется 17 млн тонн отходов продуктов питания, потери продовольственных товаров при этом превышают 40%. Кроме того, образование такого количества пищевых отходов является источником выброса более 2 млн тонн свалочного газа. А стоимость потерянных продуктов питания оценивается более чем в 1,6 трлн рублей, что соответствует 12% оборота розничной торговли продуктами питания в Российской Федерации. Эффективным решением проблемы может стать развитие системы распределения продуктов питания, преимущественно с истекающим сроком годности. Также важно создать оператора данной системы, который будет отвечать за распределение продуктов», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Система должна быть создана с привлечением специализированных организаций и при активном участии предприятий сельского хозяйства, пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, общественного питания и гостиничного хозяйства.

«Основной принцип работы системы заключается в сборе оператором системы продовольственной продукции пригодной к употреблению и ее распределению между социально защищенными категориями граждан. Оператором системы целесообразно назначить благотворительную организацию, отвечающую за организацию сбора и передачи продовольственных товаров», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Назначенная оператором благотворительная организация поддерживает коммуникацию с предприятиями сельского хозяйства, пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, общественного питания и гостиничного хозяйства.

Для развития системы распределения продуктов питания необходима разработка и внесение изменений в законодательство, касающиеся ведения реестра операторов системы распределения продуктов питания, своевременной передачи излишков продовольственных товаров до истечения срока годности операторам системы безвозмездного распределения продуктов питания.

РЭО разработал проект Концепции по минимизации образования отходов в Российской Федерации, включающий в себя продление жизненного цикла товаров, сокращение объемов просрочки, введения навыков мелкого ремонта на уроках труда в школах и шеринг среди граждан, отмену налогов для предпринимателей, которые отдают продукты с истекшим сроком годности на благотворительность. Впервые Концепция РЭО была представлена 21 марта 2024 года на заседании общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.