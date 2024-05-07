РЭО предложил создать оператора системы распределения просроченных продуктов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональный Роскадастр принял участие в диктанте Победы
Региональный Роскадастр принял участие в диктанте Победы
В Самаре оштрафовали подрядчика на 7,7 млн рублей за неисполнение обязательств по контракту в рамках нацпроекта
В Самаре оштрафовали подрядчика на 7,7 млн рублей за неисполнение обязательств по контракту в рамках нацпроекта
Путин вступил в должность президента
Путин вступил в должность президента
Тольяттинец случайно убил сослуживца на турбазе
Тольяттинец случайно убил сослуживца на турбазе
В Сызранском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с тремя погибшими
В Сызранском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с тремя погибшими
«Валдаи» скоро запустят в навигацию в Самарской области
«Валдаи» скоро запустят в навигацию в Самарской области
Благотворительный фонд «Система» приглашает студентов и молодых специалистов Самарской области пройти Первую стажировку в компаниях разных отраслей экономики
Благотворительный фонд «Система» приглашает студентов и молодых специалистов Самарской области пройти Первую стажировку в компаниях разных отраслей экономики
В Самарском политехе начнут готовить операторов БПЛА
В Самарском политехе начнут готовить операторов БПЛА
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.31
-0.38
EUR 98.47
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

РЭО предложил создать оператора системы распределения просроченных продуктов

7 мая 2024 12:28
119
РЭО предложил создать оператора системы распределения просроченных продуктов

Российский экологический оператор предложил создать систему распределения продуктов питания с истекающим сроком годности и оператора данной системы. Предложения РЭО подготовил в рамках Концепции по минимизации образования отходов в Российской Федерации, она направлена в федеральные органы исполнительной власти на согласование.

«В России образуется 17 млн тонн отходов продуктов питания, потери продовольственных товаров при этом превышают 40%. Кроме того, образование такого количества пищевых отходов является источником выброса более 2 млн тонн свалочного газа. А стоимость потерянных продуктов питания оценивается более чем в 1,6 трлн рублей, что соответствует 12% оборота розничной торговли продуктами питания в Российской Федерации. Эффективным решением проблемы может стать развитие системы распределения продуктов питания, преимущественно с истекающим сроком годности. Также важно создать оператора данной системы, который будет отвечать за распределение продуктов», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Система должна быть создана с привлечением специализированных организаций и при активном участии предприятий сельского хозяйства, пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, общественного питания и гостиничного хозяйства.

«Основной принцип работы системы заключается в сборе оператором системы продовольственной продукции пригодной к употреблению и ее распределению между социально защищенными категориями граждан. Оператором системы целесообразно назначить благотворительную организацию, отвечающую за организацию сбора и передачи продовольственных товаров», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Назначенная оператором благотворительная организация поддерживает коммуникацию с предприятиями сельского хозяйства, пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, общественного питания и гостиничного хозяйства.

Для развития системы распределения продуктов питания необходима разработка и внесение изменений в законодательство, касающиеся ведения реестра операторов системы распределения продуктов питания, своевременной передачи излишков продовольственных товаров до истечения срока годности операторам системы безвозмездного распределения продуктов питания.

РЭО разработал проект Концепции по минимизации образования отходов в Российской Федерации, включающий в себя продление жизненного цикла товаров, сокращение объемов просрочки, введения навыков мелкого ремонта на уроках труда в школах и шеринг среди граждан, отмену налогов для предпринимателей, которые отдают продукты с истекшим сроком годности на благотворительность. Впервые Концепция РЭО была представлена 21 марта 2024 года на заседании общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
7 мая 2024  11:33
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
228
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио
7 мая 2024  11:28
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио
158
В Самарской области в мае изменят расписание электричек
6 мая 2024  22:34
В Самарской области в мае изменят расписание электричек
331
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
6 мая 2024  18:27
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
563
Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города
6 мая 2024  18:15
Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города
335
Весь список