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Renault может отдать свою долю в АвтоВАЗе стороннему инвестору

30 марта 2022 11:55
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Renault может отдать свою долю в АвтоВАЗе стороннему инвестору

Французский автопроизводитель рассматривает возможность передачи 68%  своих акций в качестве варианта ухода с российского рынка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, передача доли позволит освободить французскую компанию от юридических обязанностей. При этом Renault, как утверждает Bloomberg, не может передать свои 68% акций «Ростеху», которому принадлежат оставшиеся 32% акций АвтоВАЗа. Это обусловлено тем, что последний находится под санкциями.

Как сообщало Oboz.info, группа Renault, как и другие компании Франции, работающие в РФ, подвергается серьезному международному давлению в связи с попытками организовать со стороны Запада экономическую блокаду России. Французская компания вынуждена постоянно напоминать, что осуществляет необходимые меры по соблюдению международных санкций против России.

В конце марта Renault выступила с заявлением об остановке производства на своем заводе в Москве и оценке перспектив своего участия в бизнесе АвтоВАЗа, пишет Обозрение.

Теги: Автоваз

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