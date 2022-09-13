Разработка резидента «Жигулевской долины» улучшает управляемость «LADA VESTA»

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Резидент «Жигулевской долины» ООО «Автопродукт» производит уникальные автокомпоненты и запасные части, улучшающие управляемость, безопасность и надежность автомобиля.

В 2014 году компания зашла на территорию технопарка «Жигулевская долина» с проектом «Разработка и запуск в производство кит-комплектов платформы CROSS 2WD, обеспечивающих улучшение ходовых качеств автомобиля в широком диапазоне дорожных условий». Используя целый спектр мер поддержки, за несколько лет компания не только спроектировала, но и успешно запустила производство автокомпонентов собственной разработки с новыми функциями.

Технопарк «Жигулевская долина» - одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Создание условий для развития инновационного и технологического предпринимательства – одна из главных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

«Сегодня в «Жигулевской долине» развивается более 280 инновационных проектов, создано более 2000 рабочих мест. Каждый резидент «Жигулевской долины» может обратиться за консультационной, образовательной, имущественной поддержкой, помощью в поиске источников финансирования, в том числе – посредством привлечения ресурсов федеральных институтов развития», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сейчас у компании «Автопродукт» более 80 дилеров по всей России. Потребители продукции – автовладельцы, которые желают настроить автомобиль под себя, улучшить ходовые свойства, устойчивость, управляемость и ресурс автомобиля. Используя разработку резидента, водитель чувствует себя одинаково уверенно на трассе, на легком бездорожье и на спортивном треке.

«Новая разработка нашей компании – кит-комплект для автомобилей «VESTA», включающий в себя рычаги передней подвески, поперечину с дополнительной опорой двигателя, распорку переднюю и независимую подвеску. Конструкция применима как для «гражданских» автомобилей, так и для спортивных, ведь надежность – одна из сильных сторон продукции «Автопродукта». Часть продукции имеет пожизненную гарантию, и список таких изделий постоянно пополняется», – рассказал директор ООО «Автопродукт» Александр Бабурин.

В конструкцию заложены уникальные решения; на заднюю независимую подвеску патент уже получен, еще одно изделие в процессе.

Сегодня ООО «Автопродукт» – это не только инжиниринг и производство отдельных узлов, но и комплексная модернизация автомобиля. Компания является поставщиком для «ЛАДА Спорт», «Лада-Имидж», «АВТОВАЗ».

В 2021 году компания выделила инжиниринг в отдельный блок, создав инжиниринговый центр полного цикла по разработке, модернизации и постановке на производство транспортных средств, работающий не только на внутренние потребности компании, но и на заказчиков извне.

Кит-комплект решает целый спектр проблем для автовладельцев: снимает нагрузки со всех элементов серийной подвески силового агрегата, продлевает их срок службы, исключает стуки, шумы и вибрацию. Рычаги позволяют регулировать развал передней подвески автомобиля. Передняя распорка снимает пиковые нагрузки от подвески на кузов, продлевая ему жизнь, а задняя независимая подвеска – топовое изделие компании – улучшает поведение автомобиля на дороге, переводя недостаточную поворачиваемость, традиционно присущую переднеприводным автомобилям, в зону нейтральной.

«Основная задача технопарка, помимо выращивания стартапов, – это трансформация экономики и ее переход от классического состояния в высокотехнологичный цифровой формат. Команда «Автопродукт» является «старожилом» нашего технопарка и благодаря нашей поддержке реализовала уже несколько инновационных проектов. Сегодня мы усилили коммуникации между резидентами – большими компаниями, которые в новых условиях чаще стали обращаться к нам с запросами, и «молодыми» стартапами. На основе этой кооперации создаются новые технологичные цепочки, позволяющие эффективно поддерживать и развивать инновационное поле региона», – прокомментировал директор управляющей компании технопарка Александр Сергиенко.

Проконсультироваться по вопросу получения статуса резидента «Жигулевской долины» можно по единому номеру технопарка: 8(8482) 93-00-93.