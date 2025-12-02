Работодателям Самарской области! Все инструменты для работы с кадрами — на одной платформе

Ищете надежный и современный способ находить сотрудников и управлять кадрами? Тогда вам точно на портал «Работа России»!
Это бесплатная цифровая площадка, которая открывает для бизнеса новые возможности.
Зарегистрировавшись на портале «Работа России», вы получаете:
Эффективный поиск персонала;
Упрощение документооборота;
Информацию о государственных мерах поддержки.
Дополнительная информация:
— Контакт-центр службы занятости Самарской области: 8 (800) 302-15-44
— Управляющий центр занятости населения: 8 (846) 263-70-60 (доб. 50-03, 50-59)
— Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области: 8 (846) 263-70-43
— Найдите свой территориальный центр занятости