Работодателям Самарской области! Все инструменты для работы с кадрами — на одной платформе

Ищете надежный и современный способ находить сотрудников и управлять кадрами? Тогда вам точно на портал «Работа России»!

Это бесплатная цифровая площадка, которая открывает для бизнеса новые возможности.

Зарегистрировавшись на портале «Работа России», вы получаете:

Эффективный поиск персонала;

Упрощение документооборота;

Информацию о государственных мерах поддержки.

Дополнительная информация:

— Контакт-центр службы занятости Самарской области: 8 (800) 302-15-44

— Управляющий центр занятости населения: 8 (846) 263-70-60 (доб. 50-03, 50-59)

— Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области: 8 (846) 263-70-43

— Найдите свой территориальный центр занятости