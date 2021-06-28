Путин поручил продлить действие льготной программы ипотеки

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Президент Владимир Путин поручил правительству продлить до 1 июля 2022 года действие льготной ипотеки, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что ставка не должна превышать семи процентов, а ее максимальный размер не должен быть выше трех миллионов рублей.

Также кабинету министров поручено обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей с детьми, позволив тем, у кого первый и последующие дети родились 1 января 2018 года, получать займы на покупку жилья на первичном рынке по ставке шесть процентов или на рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в размере до шести миллионов рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей эта сумма увеличена до 12 миллионов рублей, пишет РИА Новости.