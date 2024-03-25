Просроченные продукты хотят отправить на корм животным

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Разработку такого законопроекта обсуждают в Совете Федерации с научными экспертами.

Некачественные продукты из магазинов смогут отправлять на переработку в корм для сельхозживотных. В сентябре заработают правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы такой продукции. Они касаются фальсификата и товаров без маркировки. Однако продукты с истекшим сроком в некоторых случаях тоже вполне пригодны в пищу для животных, считают сенаторы. Ранее они дали поручение заинтересованным структурам сделать обоснование, сколько продуктов утилизируется, каков период допустимой просрочки и насколько это безвредно для животных. Пока сенаторы ждут результаты правовой экспертизы. После этого может появиться законопроект, позволяющий использовать просроченные продукты для изготовления кормов. Что это даст, разбиралась «Парламентская газета».

По действующим нормам просроченные и фальсифицированные товары следует утилизировать или уничтожать. Но уже с 1 сентября этого года продавцы и производители смогут отправлять некачественные пищевые продукты, кроме зерна, на переработку в корм для сельской живности. Соответствующий приказ Минсельхоза о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы таких продуктов для их последующего использования в качестве корма для сельхозживотных опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Под действие норм подпадают фальсификаты, продукты без маркировки, товары без сопроводительных документов, ранее пояснили в Минсельхозе. Решение о назначении ветсанэкспертизы примет специалист Госветслужбы при обращении собственника продукции. Экспертиза покажет, можно ли ею кормить сельхозживотных. Но для начала владелец — юрлицо или ИП — должен представить заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы. Затем будет ветеринарно-санитарная экспертиза, срок ее проведения не должен превышать 11 дней после поступления проб в лабораторию Госветслужбы.

В ветправилах определены условия, при которых специалисты службы разрешат использовать продукты в качестве корма для сельхозживотных:

отсутствие изменений внешнего вида, характерных для процесса порчи продуктов, признаков ослизнения, плесени, гнили, механических загрязнений, посторонних запахов,

содержание общей бактериальной обсемененности — не более 500 тысяч микроорганизмов в 1 грамме продукта,

отсутствие сальмонелл в 25 граммах продукта, ботулинического токсина, а также энтеропатогенной и анаэробной микрофлоры.

При этом продукцию животного происхождения разрешат пускать на корм питомцам только после тепловой обработки.

На корм животным можно пускать в некоторых случаях и продукты, потерявшие свои потребительские свойства — испорченные или с истекшим сроком годности, считают сенаторы. Ранее Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию прислал кабмину свои рекомендации — изменить действующие нормы о безопасности пищевой продукции и об утилизации некачественной продукции. Тогда же сенаторы поручили заинтересованным структурам сделать обоснование, какое количество продуктов утилизируется, каков период допустимой просрочки, насколько это безвредно для животных. А Институту государства и права дали задание сделать правовую экспертизу.

«Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с ретейлом, с ассоциациями, обсуждаем возможность разработки законопроекта, — сказал «Парламентской газете» первый зампред комитета Сергей Митин. — Может быть, некоторые продукты мы разрешим отдавать на корм животных, но это надо еще исследовать. Пока я не готов сказать, что такой закон выйдет. Нужно посмотреть вместе с научным сообществом, какие могут быть негативные последствия». Самое главное — понять, какие есть риски, заключил политик.

С этим согласна и сенатор Людмила Талабаева: «Нам должны сказать специалисты, когда и что можно перерабатывать и куда это пойдет. Думаю, бизнес это все подхватит, если у него будет на это законное право». По ее словам, здесь важна оценка Минсельхоза — какие продукты можно скармливать животным, сколько может пройти времени по истечении срока годности и так далее. Сенатор предположила, что, скорее всего, могут разрешить отдавать на корм живности просроченные овощи, фрукты и хлеб, но с четкими рекомендациями специалистов. Очень много такой продукции идет на выброс, поскольку у нее небольшой срок годности, но при этом она еще может пойти на пищу скоту, уверена сенатор. Но вот о просроченной молочной продукции, конечно же, речи не идет.

В Российском союзе потребителей тоже заявляли, что всегда были против уничтожения продуктов. Однако отдавать их на корм животным нужно, когда срок годности уже закончился, а не когда он на пределе, ранее говорил «Парламентской газете» председатель союза Петр Шелищ. Еду с истекающим сроком годности нужно отдавать благотворительным организациям и нуждающимся людям, уверен он.