Производитель кофе Tchibo продал российский бизнес

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Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH в июле перестал владеть «Чибо СНГ», следует из данных ЕГРЮЛ. Теперь российский бизнес принадлежит «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского, доля «МВК» в залоге у Tchibo GmbH.

Собеседник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, отметил, что до конца 2022 г. «Чибо СНГ» сможет использовать бренды Tchibo и Davidoff, а после компания продолжит поставки под новым брендом. По словам источника, рассматривается марка Gold — почта российской компании уже получила домен gold-coffee. В «Чибо СНГ» и Tchibo GmbH на запрос газеты не ответили.

Производство кофе шло на фабрике «Гранд-НН» в Нижегородской области. Кроме того, часть продукции «Чибо СНГ» импортировала с иностранных площадок Tchibo GmbH. Из отчетности компании следует, что более 70% бизнеса в 2020 году обеспечила продажа продукции местного производства. В «Гранд-НН» на вопросы издания также не ответили.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия считает, что уход иностранного бренда существенно не повлияет на рынок. По его словам, последние несколько лет бизнес Tchibo в России «угасал». Он добавил, что без существенных инвестиций вывести новый бренд на российский кофейный рынок, где работает много известных игроков, будет почти невозможно.

Tchibo стала не единственным производителем кофе, который покинул российский рынок после начала спецоперации России на Украине. В мае бизнес в стране продала финская кофейная компания Paulig. Покупателем предприятия в Твери стал гражданин Индии Викас Сои – топ-менеджер компании Milagro Beverage Company, пишут "Ведомости".