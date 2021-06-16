Принято решение немного «перекроить» карту национального парка «Самарская Лука»

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Национальный парк получит Васильевские острова, их площадь— 5077 гектаров. А пять населенных пунктов (Бахилова Поляна, Солнечная Поляна, Зольное, Богатырь и Ширяево) из состава нацпарка выведут. Их площадь — 1618 гектаров, так что в результате площадь «Самарской Луки» только увеличится.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, такое решение было бы выгодно всем. Жители населенных пунктов вздохнули бы посвободнее – с этим статусом заповедника собачью конуру во дворе переставить проблема, но говоря уж о хозяйственной деятельности и тем более оформлении в собственность участков и домов. У властей тоже постоянные сложности со строительством соцобъектов, коммунальной и транспортной инфраструктуры. В общем, решили национальный парк оставить для зверей, а поселки – людям. Власти Жигулевска, наверняка, готовятся к грандиозному корпоративу на радостях – они искали решение этой проблемы много лет.