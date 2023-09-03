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Предложение на рынке аренды жилья в России продолжает сокращаться третий месяц подряд, из-за чего средние ставки в части крупных городов выросли почти на 3%. К зиме цены могут подняться еще, дали прогноз «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

Пиковый сезон спроса на рынке аренды жилья в России в этом году стартовал раньше традиционного срока, сказали эксперты. Если еще пару лет назад активный спрос начинался только ближе к середине августа, то в этом году он стартовал на месяц раньше. В итоге к началу сентября в части крупных городов объем предложения уже сократился на 25–30% относительно среднемесячных показателей. При этом ситуацию может еще осложнить дорожающая ипотека на готовое жилье, отметили аналитики.

«Если на первичном рынке сохраняются льготные программы, ипотека на готовое жилье продолжает дорожать и дальнейшее повышение ставок приведет к тому, что часть россиян, планировавших покупку квартиры, предпочтут либо отложить приобретение, либо купить новостройку с льготной ипотекой. И в том, и в другом случае им понадобится временное жилье, а это дополнительный рост спроса на и без того дефицитном рынке», — рассказала директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Прогнозы экспертов неутешительные: при таком сценарии объем доступного предложения на рынке аренды продолжит сокращаться, а средние ставки за осень могут вырасти еще на 5–10%.

За прошедший месяц среди крупнейших городов России, по данным аналитиков, средние ставки аренды однокомнатных квартир больше всего выросли в Санкт-Петербурге (+2,8%), Красноярске (+2,4%), Уфе (+2,2%), Челябинске (+2%) и Нижнем Новгороде (+1,7%). Аренда двухкомнатных квартир больше всего подорожала в Уфе (+2,6%), Санкт-Петербурге (+2,3%), Челябинске (+1,8%), Нижнем Новгороде (+1,8%), Красноярске и Омске (+1,5%). В Москве за аналогичный период средние ставки аренды однокомнатных квартир выросли на 0,7%, двухкомнатных на 0,4%.