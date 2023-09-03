Предложение на рынке аренды жилья в России продолжает сокращаться

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров обратился к работникам нефтяной и газовой промышленности по случаю их профессионального праздника
Дмитрий Азаров обратился к работникам нефтяной и газовой промышленности по случаю их профессионального праздника
Стартует ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2023»
Стартует ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2023»
Житель Кинельского района угрожал сестре сожительнице оружием за укрывательство его возлюбленной
Житель Кинельского района угрожал сестре сожительнице оружием за укрывательство его возлюбленной
В Кинель-Черкасском районе машина перевернулась из-за лисы
В Кинель-Черкасском районе машина перевернулась из-за лисы
На территории Шенталинского района уничтожили очаги дикого произрастания мака и конопли
На территории Шенталинского района уничтожили очаги дикого произрастания мака и конопли
Один человек погиб и два пострадали в ДТП в Новокуйбышевске
Один человек погиб и два пострадали в ДТП в Новокуйбышевске
В Самарской области сотрудники МВД и общественники проводят профилактические беседы с пенсионерами
В Самарской области сотрудники МВД и общественники проводят профилактические беседы с пенсионерами
Игорь Осинькин: Мы настраивались на то, что будет очень тяжелый матч
Игорь Осинькин: Мы настраивались на то, что будет очень тяжелый матч
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.34
0.01
EUR 104.61
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Самарская область присоединится ко Всероссийскому фестивалю  «Русское лето. ZаРоссию»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Предложение на рынке аренды жилья в России продолжает сокращаться

3 сентября 2023 11:05
143
Предложение на рынке аренды жилья в России продолжает сокращаться

Предложение на рынке аренды жилья в России продолжает сокращаться третий месяц подряд, из-за чего средние ставки в части крупных городов выросли почти на 3%. К зиме цены могут подняться еще, дали прогноз «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

Пиковый сезон спроса на рынке аренды жилья в России в этом году стартовал раньше традиционного срока, сказали эксперты. Если еще пару лет назад активный спрос начинался только ближе к середине августа, то в этом году он стартовал на месяц раньше. В итоге к началу сентября в части крупных городов объем предложения уже сократился на 25–30% относительно среднемесячных показателей. При этом ситуацию может еще осложнить дорожающая ипотека на готовое жилье, отметили аналитики.

«Если на первичном рынке сохраняются льготные программы, ипотека на готовое жилье продолжает дорожать и дальнейшее повышение ставок приведет к тому, что часть россиян, планировавших покупку квартиры, предпочтут либо отложить приобретение, либо купить новостройку с льготной ипотекой. И в том, и в другом случае им понадобится временное жилье, а это дополнительный рост спроса на и без того дефицитном рынке», — рассказала директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Прогнозы экспертов неутешительные: при таком сценарии объем доступного предложения на рынке аренды продолжит сокращаться, а средние ставки за осень могут вырасти еще на 5–10%.

За прошедший месяц среди крупнейших городов России, по данным аналитиков, средние ставки аренды однокомнатных квартир больше всего выросли в Санкт-Петербурге (+2,8%), Красноярске (+2,4%), Уфе (+2,2%), Челябинске (+2%) и Нижнем Новгороде (+1,7%). Аренда двухкомнатных квартир больше всего подорожала в Уфе (+2,6%), Санкт-Петербурге (+2,3%), Челябинске (+1,8%), Нижнем Новгороде (+1,8%), Красноярске и Омске (+1,5%). В Москве за аналогичный период средние ставки аренды однокомнатных квартир выросли на 0,7%, двухкомнатных на 0,4%.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров обратился к работникам нефтяной и газовой промышленности по случаю их профессионального праздника
3 сентября 2023  13:44
Дмитрий Азаров обратился к работникам нефтяной и газовой промышленности по случаю их профессионального праздника
91
В Самарской области открыли вторую стелу, посвящённую трудовому подвигу земляков.
2 сентября 2023  17:15
В Сызрани торжественно открыли стелу "Город трудовой доблести"
432
Знакомство с новой школой, которая впервые открыла свои двери, состоялось у детей, проживающих в Автозаводском районе Тольятти.
1 сентября 2023  16:41
Губернатор Дмитрий Азаров открыл самую большую школу в Самарской области
596
Они вынуждены находиться на домашнем обучении или будут заниматься с педагогами, которые приходят к ним в больницу. 
1 сентября 2023  13:14
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров в День знаний навестил детей, которые лечатся в больнице Середавина   
1194
Обращение к участникам церемонии открытия памятника направил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
30 августа 2023  17:14
В Самаре в парке Мира появилась новая скульптурная композиция в честь медиков
1405
Весь список