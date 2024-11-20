Правительство защитит АвтоВАЗ от давления импорта иномарок

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Правительство собирается защитить АвтоВАЗ и других отечественных производителей от давления со стороны импорта иномарок. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает корреспондент «Известий» 20 ноября.

«Необходимо обеспечить защиту наших производителей от давления импорта в легковых сегментах. Особенно это касается сегмента B, B+, традиционных сегментов АвтоВАЗа и тех сегментов, которые они планируют заходить. У нас есть собственные разработки. Будем это делать через регуляторные, таможенно-тарифные меры», — сказал Алиханов.

Он отметил, что индексация утилизационного сбора 1 октября и дальнейшие повышения ставок (ближайшее произойдет 1 января 2025 года) создает существенные возможности для развития российского автопрома.

По итогам 2024 года АвтоВАЗ планирует выпустить более 520 тыс. автомобилей, этот результат станет лучшим для компании за последние 15 лет. Годовые объемы производства АвтоВАЗа в ближайшие шесть лет могут быть увеличены до 700 тыс. автомобилей в год, отметил он.