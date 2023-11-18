Правительство отменило временный запрет на вывоз бензина из России

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Правительство России с 17 ноября отменило временный запрет на экспорт бензина, который действовал с 21 сентября. Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны. Среди причин назван профицит топлива на российском рынке и существенное снижение оптовых цен.

В ведомстве пояснили, что решение о прекращении действия временного запрета на экспорт топлива было принято с учетом стабилизации ценовой ситуации на российском рынке, а также для того, чтобы не допустить разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечить высокие уровни производства бензина.

В Минэнерго уточнили, что эмбарго на экспорт могут вернуть, но в настоящее время правительство только отслеживает показатели производства и цен, пишет Лента.