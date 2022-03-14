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Правительство определило параметры займов для обращения граждан за «кредитными каникулами»

14 марта 2022 11:35
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Правительство определило параметры займов для обращения граждан за «кредитными каникулами»

«Кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев.  
 
По потребительским кредитам установлены следующие лимиты: 
300 тыс. рублей для физлиц; 
350 тыс. рублей для ИП; 
100 тыс. рублей по кредитным картам; 
700 тыс. рублей по автокредитам. 
 
По ипотечным кредитам: 
6 млн рублей для Москвы; 
4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока; 
3 млн рублей для остальных регионов России. 
 
По условиям программы, заемщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.  
 
Решение принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. 

Теги: Акценты

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