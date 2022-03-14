Правительство определило параметры займов для обращения граждан за «кредитными каникулами»

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«Кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев.



По потребительским кредитам установлены следующие лимиты:

300 тыс. рублей для физлиц;

350 тыс. рублей для ИП;

100 тыс. рублей по кредитным картам;

700 тыс. рублей по автокредитам.



По ипотечным кредитам:

6 млн рублей для Москвы;

4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока;

3 млн рублей для остальных регионов России.



По условиям программы, заемщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.



Решение принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций.