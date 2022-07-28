Популярные смартфоны Samsung исчезли из продажи в ряде регионов

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Некоторые смартфоны Samsung стали недоступны в регионах или их можно приобрести только с доставкой через несколько дней. Эксперты объясняют это появлением новой линейки и тем, что параллельный импорт не заработал в полную силу



О том, что в отдельных российских регионах из продажи исчезли некоторые модели смартфонов Samsung, РБК рассказали несколько участников телекоммуникационного рынка. Эту информацию подтвердила РБК директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung) Татьяна Скокова.



По словам одного из собеседников РБК, из-за недостатка товаров ретейлеры вынуждены привозить товар только по запросу покупателей. Исходя из информации на сайте «М.Видео-Эльдорадо», жителям Уфы сейчас предлагается приобрести смартфоны Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra с доставкой на 31 июля — 1 августа, то есть через пять дней после заказа. В Нижнем Новгороде в наличии только отдельные модели Samsung «S-серии», а бюджетных вариантов «серии-A» просто нет. В сети «Ситилинк» в Перми доступны только некоторые модели Samsung «A-серии» и Samsung Galaxy S21+. Жители Челябинска на сайте МТС могут приобрести Samsung Galaxy S22 Ultra 12 на 256 Gb, только забрав его самостоятельно 31 июля без доставки. С ожидаем в два-четыре дня продает модель Samsung Galaxy S22 Ultra на 128 ГБ и «МегаФон» пользователям в Омске. У «Связного» модели Samsung Galaxy S22 Ultra 12 нет в наличии. В интернет-магазине «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) наличие моделей предлагается уточнять в конкретных салонах. При этом в Москве подобных трудностей не возникает.



