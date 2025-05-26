Польские фермеры требуют запретить импорт огурцов из России

Ассоциация производителей томатов и огурцов в теплицах Польши призвала ограничить импорт огурцов из России.
Об этом пишет польский новостной портал О2 со ссылкой на главу Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаша Гвиздалу.
«Когда они продают свою продукцию в Польше, мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией, потому что у нас ограничен доступ к дешёвой энергии», — заявил глава ассоциации.
Он отметил, что в условиях ограниченного доступа к электроэнергии, вызванного санкциями ЕС, себестоимость выращивания огурцов в Польше значительно возросла.
Польские аграрии утверждают, что российские производители имеют преимущество за счёт доступа к собственным энергоресурсам, что снижает издержки, пишет РТ.
Россия в марте стала основным поставщиком огурцов в Польшу, увеличив экспорт продукта до максимальных за четыре года €2,7 млн.
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