Подведены итоги визита в Самарскую область делегации минпрома Республики Беларусь

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На минувшей неделе Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация министерства промышленности Республики Беларусь во главе с министром Петром Пархомчиком. В её состав вошли представители крупнейших белорусских компаний, среди них ОАО «Минский тракторный завод», СЗАО «БЕЛДЖИ», ОАО «БАТЭ» и другие.

Белорусская делегация посетила АО «АВТОВАЗ», где ознакомилась с производством LADA Granta, а также обсудила перспективы сотрудничества с руководством предприятия. О развитии такого сотрудничества президент республики Беларусь Александр Лукашенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров договорились в конце июня в Минске.

В рамках переговоров с президентом АО «АВТОВАЗ» Максимом Соколовым обсуждены пути достижения взаимодействия в вопросах промышленной кооперации, импортозамещения и повышения уровня локализации, а также направления перспективного научно-технического сотрудничества в данных сферах.

Также делегация союзного государства посетила технопарк «Жигулевская долина» и Особую экономическую зону «Тольятти». Гостям представили инвестиционный потенциал региона, и рассказали о преференциях, которые позволяют резидентам сокращать расходы и сроки реализации проектов. Также представили проекты компаний-резидентов технопарка «Жигулевская долина», которые могут быть интересны белорусским предприятиям: ФГУП «НАМИ», ООО «ФРОСТ», ООО «ЦТП», ООО «Ладуга», ГК «АТС».

Министр промышленности Республики Беларусь отметил широкие возможности сотрудничества с Тольятти: «Мы можем помочь друг другу во многих направлениях. Отсутствие иностранных поставщиков заставляет нас задуматься и объединиться для решения вопросов, связанных с производством различных компонентов для того, чтобы обезопасить себя на перспективу. Мы видим, что в Тольятти организован целый кластер производителей продукции для легкового автомобилестроения. Уверен, что наши встречи продолжатся, и мы будем полезны друг другу».

В центре «Мой бизнес» прошли переговоры делегации Республики Беларусь с представителями областного Правительства, администрации Самары и бизнес-сообщества. Участники отметили готовность обеих сторон приступить к реализации стратегических задач.

Исполняющая обязанности первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина обозначила главные результаты, достигнутые в настоящее время:

— Неделю назад мы подписали соглашение между «Минским тракторным заводом» и министерством сельского хозяйства Самарской области по сотрудничеству и созданию сервисного центра в Сызрани. Сегодня подписано соглашение между «Борисовским заводом автотракторного электрооборудования» и Торгово-промышленной палатой Самарской области. У нас намечены ближайшие и долгосрочные планы. Учитывая, что Самара — это столица космоса, я надеюсь, что и наши взаимоотношения будут развиваться на тех же космических скоростях.

Конструктивный характер переговоров также отметил и вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин.

– Несмотря на то, что на протяжении многих лет Республика Беларусь является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Самарской области, занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров нашего региона, проведенные переговоры показывают, что существует ряд точек роста во многих сферах сотрудничества. Это, прежде всего, промышленная кооперация, взаимодействие в сфере автомобильной промышленности. Мы готовы приложить максимальные усилия по развитию взаимодействия во всех сферах. Я хотел бы выразить благодарность от себя лично и от губернатора Дмитрия Игоревича Азарова Вам, уважаемый Петр Александрович, а также всем участникам делегации за активный, деловой подход в проработке приоритетных направлений взаимодействия в ходе этих мероприятий. Уверен, что такие прямые диалоги дают большой экономический эффект и открывают новые возможности в разных областях сотрудничества.

Министр промышленности Республики Беларусь Пётр Пархомчик поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за приглашение посетить самарский край и познакомиться с реальными предприятиями, обсудить взаимодействие с промышленными предприятиями Республики Беларусь.

– Наша делегация побывала на АВТОВАЗе, в «Жигулевской долине», посмотрела, как развивается особая экономическая зона, – рассказал министр. – Мы разговариваем с коллегами практически на одном языке, чувствуем друг друга и понимаем. Видим, с какими сложностями и трудностями вы столкнулись. Наша страна чуть раньше столкнулась с этими трудностями – практически два года наши промышленные предприятия постоянно преследуют санкции. Мы уже выработали механизмы защиты, и ни одно промышленное предприятие Беларуси не остановилось. Мы постепенно и стабильно наращиваем объем и производство, успешно продаем свою продукцию. За это тоже хотелось бы сказать огромное спасибо старшему брату – Российской Федерации, которая увеличила в прошлом году приобретение нашей продукции в полтора раза. В этом году мы идем с ростом 135%. То есть то, что мы потеряли в Европе, то, что мы потеряли на Украине, мы практически возместили за счет российского рынка. Сегодня мы чувствуем спрос практически на весь сегмент выпускаемой продукции, в первую очередь это, конечно, сегмент продукции сельхозмашиностроения.

Министр рассказал, что у его ведомства есть много вопросов, которые в ближайшее время будут рассматриваться:

– Думаю, что Дмитрий Игоревич одобрит все наши предложения. В большей степени они связаны с предприятием АВТОВАЗ. Нужно некоторое время, чтобы наши технические специалисты высокого уровня отработали определенные моменты.

Кроме вопроса автокомпонентов, во время визита обговорили возможность поставок машин для коммунального хозяйства, машин, сопровождающих пассажирский транспорт. Белорусские производители предлагают целую линейку пассажирского транспорта.

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Калинин сообщил, что на совещании с белорусскими коллегами обсудили вопрос приобретения троллейбусов, которые помогли бы соединить Самару с Южным городом и Новокуйбышевском. Также рассмотрели перспективы сотрудничества по капитальному, восстановительному ремонту трамвайных вагонов, обсудили линейку автотранспорта белорусского производства, которая уже хорошо зарекомендовала себя на дорогах Самары.

Глава города Елена Лапушкина отметила ключевые результаты встречи, важные для столицы региона.

– Я сегодня присутствовала на переговорах по развитию транспорта на территории города Самары, там был и глава города Новокуйбышевск, поскольку пассажирский транспорт волнует абсолютно все города, все муниципалитеты. Мы записали для себя взаимные поручения, что нужно проработать, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным. Нам нужно разработать маршруты, понять цену, понять, готова ли наша транспортная инфраструктура принять их электрический транспорт, возможности наших ремонтных мастерских. Все это нужно просчитать, чтобы уже выйти на договорные отношения.

В ходе переговоров подписано соглашение о сотрудничестве между «Торгово-промышленной палатой Самарской области» и ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования».

Директор по промышленно-технической политике и развитию ОАО «БАТЭ» Олег Чичин отметил:

– Основная цель нашей поездки – возобновить сотрудничество, угасшее после 2012 года. Многие наши предприятия являлись поставщиками АВТОВАЗа, и с учетом сложившейся ситуации хотим возродить сотрудничество и быть надежными партнерами самарским производителям. Наше конкурентное преимущество, во-первых, в том, что импортная составляющая в продукции минимальная. Во-вторых, в опыте и школе инженерно-технических работников, конструкторов, которые когда-то уже создавали продукцию сами, взаимодействовали еще со старыми специалистами АВТОВАЗа. Это, наверное, основа основ – работа между инженерной службой АВТОВАЗа и нами. Чтобы начать полноценную работу, нам нужно будет пройти определенные процедуры одобрения продукции от автозавода. Могут появиться какие-то новые, дополнительные требования с учетом опыта работы АВТОВАЗа за прошедший с 2012 года период.