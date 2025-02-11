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Поддержка экспортеров в Самарской области признана одной из самых эффективных в стране

11 февраля 2025 16:29
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Региональный институт развития занял 5 место в рейтинге Центров поддержки экспорта в субъектах РФ по итогам 2024 года.

Центр поддержки экспорта Самарской области вошел в число лидеров по работе с экспортерами из числа субъектов малого и среднего бизнеса. Региональный институт развития занял 5 место в рейтинге Центров поддержки экспорта в субъектах РФ по итогам 2024 года.

«Развитие экспорта в Самарской области – одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы, - подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. - Для уверенного, долгосрочного развития внешнеэкономических связей мы продолжаем повышать эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создаем логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации».

Итоги работы региональных ЦПЭ представил Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Перми. В ней приняли участие руководители центров экспорта из 70 регионов страны. Эксперты учитывали количество предоставленных компаниям услуг; количество компаний, которым ЦПЭ помогли заключить экспортные контракты; объем экспорта, который удалось осуществить при поддержке ЦПЭ.

«Производители Самарской области выпускают высококачественную продукцию, которая пользуется большим спросом на рынках дружественных стран. И мы всегда готовы поддержать предпринимателей на старте экспортной деятельности, помочь с выбором страны, поиском потенциальных партнеров, подготовкой необходимой документации и сопровождением до непосредственного заключения экспортного контракта. Приглашаем бизнес региона обращаться за поддержкой, признанной одной из лучших в стране», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2024 году Центр поддержки экспорта предоставил услуги 1,2 тыс. предпринимателей, помог заключить 90 экспортных контрактов на общую сумму 6,5 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом объем поддержанного экспорта субъектов МСП вырос более чем на миллиард рублей.

Одна из региональных компаний в 2024 году при содействии специалистов ЦПЭ начнет поставки оборудования для промышленности в Аргентину. Еще одна из самарских компаний-экспортеров получила услугу по софинансированию транспортных расходов и отправила первый контейнер в Индию. Благодаря участию в реверсной бизнес-миссии бизнеса из Республики Азербайджан заключен контракт с местной компанией на поставку сельскохозяйственной продукции.

«Свою экспортную деятельность мы ведем уже 20 лет, в 2023 году наша компания, пользуясь услугами Российского экспортного центра, Центра поддержки экспорта Самарской области, смогла существенно нарастить объемы экспорта. Результатом этой работы стал выход предприятия на федеральный этап конкурса «Экспортер года», - отметила директор ООО «АвтоГазТранс» Светлана Болотина.

За 6 лет работы региональный институт развития предоставил почти 5 тысяч услуг и помог предпринимателям заключить 469 экспортных контрактов на общую сумму 28,3 млрд рублей.

Напомним, что по итогам 2024 года Самарская область также отмечена как один из регионов-лидеров по внедрению регионального экспортного стандарта. Это набор базовых инструментов, внедрение которых позволяет создать в регионах необходимые условия для динамичного развития экспортной деятельности.

Центр поддержки экспорта Самарской области располагается в региональном центре «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Поддержка предпринимателей реализуется в соответствии с национальными проектами «Эффективная и конкурентная экономика» и «Экспорт».

 

Фото - "Автотрансформатор"

Теги: Самара

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