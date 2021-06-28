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Пекари предупредили о риске роста цен на хлеб

28 июня 2021 10:52
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Российские пекари предупредили о риске роста цен на хлеб

Разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза может стать причиной подорожания хлеба, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Российского союза пекарей (РСП) куратору стандарта Марине Костюченко.

Авторы документа обратили внимание на широкую трактовку термина "хлебопекарная продукция", который, согласно новому ГОСТу, включает "хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты".

В РСП отметили, что сейчас в Налоговом кодексе такого определения нет. В союзе опасаются, что в итоге пекари могут лишиться льготного НДС в десять процентов. Президент РСП Алексей Лялин оценивает дополнительную финансовую нагрузку для отрасли на уровне 22,4 миллиарда рублей, что, как ожидается, и "повлияет на рост цен на хлеб".

В свою очередь, Костюченко пояснила необходимость изменения ГОСТа появлением на рынке новых видов продукции, которая может вводить покупателей в заблуждение. Она призвала крупных производителей, выпекающих хлеб по традиционным технологиям, не опасаться увеличения налоговой нагрузки.

В Минсельхозе заявили газете, что рассмотрят проект ГОСТа в случае его поступления в ведомство, сообщает РИА Новости.

Теги: рост цен хлеб цены

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