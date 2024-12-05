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Патрушев: импортное сливочное масло в ближайшее время появится на прилавках в РФ

5 декабря 2024 17:32
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Патрушев отметил, что сливочное масло отечественного производства опережает импортные аналоги по качеству.

В ближайшее время на российских прилавках появится импортное сливочное масло. Об этом 5 декабря сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, пишут "Известия".

«На ЕАЭС (заседание Высшего Евразийского экономического совета. — Ред.) уже принято решение. Соответственно, сейчас уже идут закупки по импорту. Оно должно появиться скоро на прилавках», — приводит его слова ТАСС.

Патрушев отметил, что сливочное масло отечественного производства опережает импортные аналоги по качеству. При этом цена на него может быть чуть выше из-за курса доллара, уточнил вице-премьер РФ.

 

Фото:   freepik.com

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