Партнерство бизнеса и власти: в Самарской области успешно реализуются крупные инфраструктурные проекты

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Вопросы привлечения частных инвестиций на строительство крупных объектов в эти дни обсуждаются в Москве ведущими экспертами в области государственно-частного партнерства. «Российская неделя ГЧП» - крупнейшее мероприятие, в котором принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнес, финансирующие организации, деловые объединения и профильные эксперты. Участником конгресса стала и Самарская область. Механизм государственно-частного партнерства – инструмент, который активно применяется в Самарской области для реализации крупных инвестиционных проектов в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, обновления инженерных сетей и создания крупных инфраструктурных объектов. В последние годы губерния занимает лидирующие позиции среди регионов страны в рейтинге уровня развития сферы государственно-частного партнерства.

Областное правительство во главе с губернатором Дмитрием Азаровым ведет постоянную работу по привлечению инвесторов для долгосрочной совместной работы в рамках концессионных соглашений.

«Наши практики государственно-частного партнерства – одни из лучших в стране. Мы постоянно работаем над улучшением делового и инвестиционного климата, чтобы создать инвесторам привлекательные условия для реализации их планов на территории региона. В Национальном рейтинге состояния инвестклимата наш регион входит в первую десятку субъектов страны, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Каждый инвестпроект мы сопровождаем на всех этапах реализации, оказываем инициаторам всю необходимую поддержку, чтобы обеспечить максимально быстрый запуск объектов. Инвесторы это ценят и выбирают Самарскую область среди других регионов страны».

Самым масштабным ГЧП-проектом страны сегодня является транспортная концессия по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Мост и трасса станут частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

Общий объем инвестиций в проект превышает 140,3 млн рублей. Общая протяженность мостового перехода – 3,7 км, автомобильной дороги – почти 100 км. На сегодня уровень технической готовности объекта составляет 60,3%. В планах инвестора запустить его в первом квартале 2024 года.

Мост и трасса свяжут регионы России с Китаем и Казахстаном. Новая трасса пройдет по территории Самарской области от подъезда к федеральной трассе М5 к Ульяновску до строящегося моста через Волгу с развязкой у Тольятти рядом с особой экономической зоной и выходом к трассе М5 между Самарой и Тольятти. Это будет скоростная, безостановочная, полностью освещённая четырёхполосная трасса.

Запуск столь крупного объекта даст мощный импульс развитию Самарско-Тольяттинской агломерации, крупнейшей в РФ после Москвы и Санкт-Петербурга. Проект повысит инвестиционную привлекательность региона, улучшит его логистические возможности, будет способствовать развитию отрасли промышленного производства, в том числе, на территории Тольятти, где активно развиваются ведущие инвестплощадки.

Еще одним крупным ГЧП-проектом стало строительство железнодорожной ветки к ОЭЗ «Тольятти» совместно с компанией РЖД. Железнодорожный путь протяженностью 16,7 км с апреля введен во временную эксплуатацию, а уже этой осенью планируется его полный запуск. Возможность железнодорожных перевозок стала еще одним фактором, повлиявшим на приход крупных инвесторов. Магнитогорский металлургический комбинат стал первым резидентом, который уже пользуется услугами железнодорожной ветки. Новый объект транспортной инфраструктуры построен на средства РЖД, а впоследствии будет оформлен в собственность Самарской области.

В проработке областного минэкономразвития сегодня также находится частная концессионная инициатива по строительству многофункционального комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Большечерниговского района. Общий объем инвестиций в проект составит 1,4 млрд рублей. Объект позволит обеспечить захоронение до 27 тысяч тонн ТБО в год.

Механизм ГЧП успешно применяется и в сфере ЖКХ. В настоящее время в регионе реализуются 27 концессионных соглашений на общую сумму 21 млрд рублей, большая часть которых касается модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.