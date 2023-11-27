Отношения между Самарской областью и Республикой Казахстан развиваются динамичными темпами

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На площадке Торгово-промышленной палаты Самарской области министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов провел встречу с представителями официальной делегации из Казахстана во главе с первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области Нурымбетом Сактагановым. Официальным гостям региона представили инвестиционный потенциал губернии, а также перспективные направления для взаимовыгодного сотрудничества.



«Отношения между Самарской областью и Республикой Казахстан в последние годы развиваются достаточно динамичными темпами, - сделал акцент министр. - Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров региона среди стран СНГ. По итогам 1 полугодия 2023 года Республика Казахстан занимает 2 место по объёму регионального экспорта».



Напомним, в начале ноября на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Губернатор Дмитрий Азаров представил опыт сотрудничества губернии с республикой и обозначил перспективы его развития. По словам Главы региона, Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров региона среди стран СНГ.



Сегодня Самарская область поставляет в Казахстан алюминий и алюминиевые изделия, минеральное топливо, оборудование и механические устройства, изделия из черных металлов, пластмассы, продукты неорганической химии и др. Из соседнего государства в регион импортируются оборудование, электрические машины, оптические инструменты, минеральное топливо, а также растения и деревья. Развиты отношения двух территорий и в сфере сельского хозяйства. Регион экспортирует в Казахстан подсолнечное масло, жмыхи, ячмень.



«С каждым годом возрастает актуальность межрегионального сотрудничества. Приграничное расположение Восточного Казахстана является одним из факторов для экономического роста. Мы обладаем всеми необходимыми условиями, чтобы стать транспортным хабом между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», - отметил Нурымбет Сактаганов.



Дмитрий Богданов отметил, что Самарская область готова расширять направления экспорта, наращивать объемы продукции, поставляемой в соседнее государство.



«Одно из ключевых направлений развития сотрудничества Самарской области и Республики Казахстан - поставки удобрений. Самарская область – лидер в стране по производству аммиака и минеральных удобрений. Объем производства аммиака в 2022 году в Самарской области составил 1,2 миллиона тонн, минеральных удобрений – 2,5 миллиона тонн», - рассказал глава областного минэкономразвития.

Еще одним важным направлением для развития сотрудничества является поставка сельскохозяйственной техники. В Самарской области сейчас работает 7 предприятий сферы сельхозмашиностроения, которые производят широкий спектр техники: от самоходных опрыскивателей до многофункциональных посевных машин.



Нурымбет Сактаганов перечислил направления промышленности, развитые в Восточно-Казахстанской области и которые могут стать основой для налаживания сотрудничества с 63-м регионом РФ: «У нас очень развита металлургия. Например, 14% от всего титана, производимого в мире, выпускается также у нас. Есть бериллиевые производства, заводы по производству тантала, уранового топлива для атомных электростанций».



Дмитрий Богданов уделил особое внимание теме создания в регионе кластера беспилотной авиации. В этом направлении Самарская область и Казахстан также могут наладить активно взаимодействие. В ближайшее время на площадке ОЭЗ «Тольятти» будет запущен завод по серийному выпуску грузовых дронов. Их можно использовать, в том числе, для выполнения агрохимических работ.



По итогам встречи представители Восточно-Казахстанской области выразили уверенность в развитии двухсторонних отношений и расширении направлений сотрудничества.