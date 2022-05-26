Открытия McDonald's после ребрендинга больше всего в Самаре ждет молодежь

Я нашел ошибку
Главные новости:
Галерея «Виктория» приглашает самарцев на финальную выставку сезона, проект «Make it till you fake it»
Галерея «Виктория» приглашает самарцев на финальную выставку сезона, проект «Make it till you fake it»
Россияне: В первую очередь в стране необходимо наладить импортозамещение электроники, лекарств и продуктов питания
Россияне: в первую очередь в стране необходимо наладить импортозамещение электроники, лекарств и продуктов питания
В Самаре пройдет IX фестиваль «Музыкальная экспедиция»
В Самаре пройдет IX фестиваль «Музыкальная экспедиция»
В России стартует основной период сдачи ЕГЭ
В России стартует основной период сдачи ЕГЭ
В Самаре автомобилистка врезалась в иномарку, выезжая с парковки
В Самаре автомобилистка врезалась в иномарку, выезжая с парковки
Состоится Суперкубок системы юниор лиг КВН Самарской области
Состоится Суперкубок системы юниор лиг КВН Самарской области
Большинство самарцев в отпуске просматривают почту и решают с коллегами рабочие вопросы
Большинство самарцев в отпуске просматривают почту и решают с коллегами рабочие вопросы
Резиденты «Жигулевской долины» представили свои проекты на Startup Village 2022
Резиденты «Жигулевской долины» представили свои проекты на Startup Village 2022
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.3
-0.67
EUR 57.92
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Открытия McDonald's после ребрендинга больше всего в Самаре ждет молодежь

26 мая 2022 09:37
175
Открытия McDonald's после ребрендинга больше всего в Самаре ждет молодежь

Название «Mc» не рассматривается для нового бренда McDonald’s в России, а между тем, по данным SuperJob, это самый популярный вариант у самарцев.

Для сети ресторанов McDonald's, ушедшей с российского рынка из-за спецоперации, подбирают новое название. Однако после возвращения сеть утратит часть своих клиентов, даже если будет сохранено меню, коллектив и месторасположение ресторанов: каждый пятый из тех, кто заходил в McDonald's в течение последнего года, не хочет посещать новую сеть. А среди представителей экономически активного населения региона в целом каждый второй самарец (49%) отказывается посещать сеть. Свою позицию опрошенные чаще всего объясняют принципиальным несогласием с политикой компании: «Ушли так ушли, обратной дороги нет».

Какие заведения быстрого питания заменили McDonald's после его ухода из России? 26% его бывших гостей стали посещать сеть KFC, 15% — Burger King, а каждый десятый ходит в несетевые заведения, кофейни и пекарни (10%). По 5% теперь перекусывают шаурмой, по 3% — пиццей и «крошкой-картошкой» из одноименного заведения. Еще 13% предпочли другие кафе и рестораны. В том, McDonald's им не сумели заменить другие заведения общепита, признались 3 из 10 опрошенных, а 7% стали готовить любимые блюда дома. При этом несетевые заведения и пиццерии чаще выбирают женщины, а шаурму — мужчины.

В качестве нового названия сети ресторанов после ее продажи каждый одиннадцатый житель Самары (9%) предложил использовать слова с приставкой «Мак-» («Mc-») — например, McRonald’s, McBurger’s. За то, чтобы узаконить сложившееся народное название сети («МакДак»), высказались 4% опрошенных. Столько же считают правильным ввести в наименование нового бренда корень «рус-» или «rus-»: RusFood, Russian Burger и т.д. Назвать сеть «Дядя Ваня» предложили 3% респондентов. 2% дали бы ресторану название, начинающееся со слова «бургер» («БургероFF», «БургерТайм»).

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Россияне: В первую очередь в стране необходимо наладить импортозамещение электроники, лекарств и продуктов питания
26 мая 2022, 13:08
Россияне: в первую очередь в стране необходимо наладить импортозамещение электроники, лекарств и продуктов питания
При этом за приоритет медицинских товаров и еды чаще высказываются женщины, а компьютеров, смартфонов и промышленного оборудования — мужчины. Экономика
5
Большинство самарцев в отпуске просматривают почту и решают с коллегами рабочие вопросы
26 мая 2022, 12:18
Большинство самарцев в отпуске просматривают почту и решают с коллегами рабочие вопросы
Чаще всего участники опроса уходят в отпуск на 8-14 дней. Общество
111
Россияне старше 45 лет боятся оспы обезьян больше молодых
26 мая 2022, 11:37
Россияне старше 45 лет боятся оспы обезьян больше молодых
Женщин вирус пугает больше, чем мужчин. Здравоохранение
111
  • Консультант плюс
В центре внимания
На Московском шоссе в Самаре начались работы по устранению дефектов дорожного полотна
26 мая 2022  10:33
На Московском шоссе в Самаре начались работы по устранению дефектов дорожного полотна
198
Социальная поддержка граждан и рост их благосостояния – ключевые задачи Правительства Самарской области.
25 мая 2022  22:28
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин
560
Самарцы решат, каким станет парк Молодежный
25 мая 2022  13:57
Самарцы решат, каким станет парк Молодежный
411
Всероссийский форум «Здравница» Самарский регион принимает уже во второй  раз
25 мая 2022  12:45
Всероссийский форум «Здравница» Самарский регион принимает уже во второй раз
463
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
24 мая 2022  12:59
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
650
Весь список