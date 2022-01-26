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Опубликовано постановление об изъятии земель под строительство магистрали Центральная в Самаре

26 января 2022 09:58
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Опубликовано постановление об изъятии земель под строительство магистрали Центральная в Самаре

Правительство Самарской области официально опубликовало постановление об изъятии земель под строительство магистрали Центральная. Государству отойдет часть территории в границах областного центра.

Для государственных нужд изымут земли по проспекту Карла Маркса от пр. Кирова до границы с Волжским районом, где идёт стыковка с реконструкцией магистрали "Центральная". Согласно проекту это уже второй этап строительства.

Без изъятия земель невозможно дальнейшей развитие новой транспортной артерии. В ближайшее время начнётся процедура оформления в госсобственность территории до Ракитовского шоссе, соответственно под постановление попадут и строения, с которыми владельцам придётся расстаться.  Как сказано в постановлении, на данном участке имеются 4 объекта недвижимости, изъятие которых не осуществляется. О чём именно идёт речь не уточняется, только приводятся кадастровые номера. 

Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области поручено заняться всеми необходимыми в этом случае юридическими процедурами. В бюджете также заложены средства на компенсацию владельцам участка финансовых потерь.

Напомним, магистраль "Центральная" должна частично разгрузить Ново-Садовую и Московское шоссе, впервые о её строительстве заговорили   в 1965 году. Разработанный сейчас проект предусматривает дорогу из шести полос, а также зеленые территории, парковки, пешеходные переходы и дорожки для велосипедистов. Разработчики проекта не исключают, что дорогу продлят — до улицы Авроры, а затем и до улицы Урицкого, сообщает ГТРК Самара.

Теги: Городской транспорт

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