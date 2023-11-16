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Оптовая цена за 1 кг икры горбуши к середине ноября снизилась на 25%

16 ноября 2023 11:27
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Оптовая цена за 1 кг икры горбуши к середине ноября снизилась на 25%

Оптовая цена за 1 кг икры горбуши к середине ноября снизилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Ввод в оборот икры без маркировки могут разрешить до 1 мая 2024 года.

"Аналитическая группа ВАРПЭ зафиксировала снижение оптовых цен на красную икру на Дальнем Востоке. Так, килограмм икры горбуши в дальневосточном опте к середине ноября стоил в среднем 3500, что почти на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что оптовые цены на икру кеты соответствуют уровню 2022 года - 4000 рублей за 1 кг. "Вместе с тем есть предложения за 3500 рублей, что на 12% меньше показателя ноября прошлого года", - отмечает ассоциация.

Как рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев, чьи слова приводятся в сообщении, на фоне удачной лососевой путины в 2023 году заметно вырос объем добычи красной икры: за три квартала года произведено 21,147 тыс. тонны, что почти втрое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Он также напомнил, что в 2023 году лососевая путина стала одной из рекордных за историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тыс. тонн, пишет ТАСС.

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