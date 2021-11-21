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Окончание локдауна не принесло заметного облечения самарскому ритейлу и сфере услуг

21 ноября 2021 11:09
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Окончание локдауна не принесло заметного облечения самарскому ритейлу и сфере услуг

Окончание локдауна не принесло заметного облечения самарскому ритейлу и сфере услуг, поставленным было на вынужденную двухнедельную паузу. Магазины, фитнес-клубы и кинотеатры констатируют, что, несмотря на то, что открыться им все-таки разрешили, пропускной режим по QR-кодам лишает их клиентуры и делает работу бессмысленной. Участники рынка открыто говорят о грядущем сворачивании своего бизнеса, а арендаторы массово съезжают из торговых центров.

Нерабочие дни вводили на территории Самарской области в период с 25 октября до 7 ноября из-за высоких темпов прироста заболевших COVID-19 в регионе. Это вызывало острую негативную реакцию со стороны бизнеса, прежде всего — ориентированного на работу с частными клиентами. В торговые центры стали пускать только по QR-кодам, подтверждающим, что человек уже переболел коронавирусом или привился от него.

Впрочем, и смысл посещения объектов торговли минимизировался: в период локдауна разрешалось функционировать лишь продуктовому ритейлу и магазинам, торгующим товарами первой необходимости.

Спортивным и развлекательным учреждениям, в которых уже ранее действовал пропускной режим, запретили работать совсем, рестораны и кафе могли работать только навынос или по доставке.

С 8 ноября было разрешено функционировать практически всем объектам потребительского рынка, но лишь в расчете на совершеннолетних посетителей после предъявления QR-кода вместе с документом, подтверждающим личность, либо сертификата о вакцинации, сведений о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста, сделанного менее чем за 72 часа до этого.

Двери гостиниц также распахнули для всех клиентов — но воспользоваться их инфраструктурой также дозволялось лишь при наличии указанных выше документов. Сохранение ограничений означало и оставление на минимальном уровне потребительского трафика. Большинство участников рынка говорят, что пока каких-либо положительных результатов от послаблений они не получили. И, несмотря на то, что число вакцинированных самарцев увеличивается, на посещаемость заведений это пока влияет слабо, пишет Обозрение.

Арендаторы торговых центров региона, представители непродуктовой розницы, по которым больнее всего ударил локдаун, также не видят никаких изменений к лучшему.

«Слишком многие не верят кодам, прививкам, настроены против всего этого. Также есть люди с серьезными заболеваниями, которые тянут с прививкой до последнего, опасаясь за свое здоровье. Так или иначе, но посетителей в торговых центрах практически нет. На бизнесе это отражается очень плохо. Мы еще не оправились от первого локдауна и снова несем потери. Платим налоги, аренду. Между прочим, по аренде ставки в нашем регионе очень высокие. Разговаривала с москвичами — даже они удивляются, почему у нас аренда столько стоит, притом что в регионе арендных площадей переизбыток. Мы и раньше еле-еле тянули эти цифры, а теперь, я слышала, многие магазины просто закрываются. Каких-либо послаблений пока нет, но, может быть, в «Эль Рио» дадут какие-то скидки», — рассказывает директор сети магазинов постельного белья и пижам Mirabella (две торговые точки в ТЦ «Эль Рио» и «Империя») Ольга Синникова.

Возможно, чуть проще также отдельно стоящим магазинам. Кроме того, во время нерабочих дней, хотя у нас были все нужные ОКВЭД, чтобы продолжать работать, нам все равно велели закрыться. При этом мы не получали эти ОКВЭД специально, они были у нас всегда», — сетует Синникова.

«Ситуация очень плохая. Трафик практически не восстановился, c введением QR-кодов мало кто ходит по торговым центрам. У нас продаж с понедельника пока не было (респондент отвечал на вопросы 10 ноября, в среду). Сейчас должен идти сезон продаж, но получается, что в этом году у нас сезона нет, притом что коллекции на зиму уже закуплены», — рассказывают в сети магазинов Belle (две торговые точки — в ТЦ «МегаСити» и «Русь-на-Волге»), специализирующейся на женской одежде.

«Пока арендодатели о скидках не говорят, отвечают: «У нас нет режима самоизоляции, вы можете работать, так что платите аренду».

Думаю, скоро маленькие магазины, индивидуальные предприниматели начнут закрываться, останутся либо крупные сетевые магазины, либо бутики. Средний сегмент просто исчезнет. Сейчас думаем сокращать бизнес, возможно, закроем один из магазинов, где представлен средний ценовой сегмент, оставим тот, где подороже», — рассказали в Belle.

Они отметили, что онлайн-продажи кардинально ситуацию не меняют.

«Бизнес в интернете, все эти шоурумы (формат интернет-торговли одеждой, преимущественно распространенный в социальной сети Instagram. — Прим. ред.), скоро тоже начнут исчезать», — комментируют в Belle. В целом, как отмечают в одном из магазинов одежды, сейчас по торговым центрам ходят только «народные дружины, блогеры и прочие бездельники, а покупателей нет».

О том, что ситуация в условиях пропускного режима не улучшается, говорят представители и других сфер бизнеса.

Несмотря на то, что пропускная система в регионе действует уже больше месяца (впервые QR-коды было велено проверять спортивным и досуговым учреждениям 11 октября, с 25 октября — еще и в торговых центрах), коды до сих пор остаются проблемой. Ситуация с их проверкой к лучшему не меняется, а действие кодов дает больше вопросов, чем ответов.

«По-прежнему страдает охрана, многие люди не верят в вакцинацию, недовольны пропускным режимом, устраивают скандалы, оскорбляют, угрожают расправой. Очень много озлобленных, недовольных посетителей. Они готовы перегрызть глотки и не понимают, что охрана — люди подневольные, что все это придумали не мы. Иногда приходится даже вызывать полицию — у нас тут рядом как раз пост», — рассказывают в ТЦ «Опера».

«Нам, как работать в условиях ограничений, с кодами и справками, все понятно, а вот посетителям — нет», — отмечают в торговом центре.

«Поначалу было некоторое непонимание, как пропускать людей по кодам, кто должен их проверять. Также клиенты не всегда знают, что если сделали только одну прививку, то прийти не могут. Приходится отменять их запись», — говорят в Manufaktura beauty.

По словам Юрия Трахтенберга, инциденты с кодами происходят очень часто. «Когда требования были жестче, можно было принимать гостей только по кодам, то, например, приезжали люди с ПЦР-тестом, а мы отказывались их размещать, они скандалили, писали жалобы, отрицательные отзывы. Сейчас ситуация проще, отели могут заселять людей без ограничений, но кормить их, пускать в бассейн, фитнес, спа без кода — не имеют права.

Теперь начинаются внутренние скандалы, люди считают, что раз мы их заселили в отель, значит, обязаны пускать везде. Гостей из других регионов мало волнуют ограничительные меры. Говорят: «Ваши власти их придумали, так вы их и соблюдайте, а мы вообще-то омичи», — делится Трахтенберг.

В фитнес-индустрии существует дополнительная проблема — детские занятия.

«Для детей не действуют ограничения по коду, но маленький ребенок не может прийти в клуб сам. Нам проще, у нас есть ресурсы, чтобы тренер встретил ребенка в дверях, отвел в раздевалку, помог переодеться, а потом, после занятия, из рук в руки передал родителям. Но такие возможности есть не у всех. Также сложно, например, секциям, которые находятся в торговых центрах. Их не могут посещать дети и подростки до 18 лет. Но как вы представляете, например, семнадцатилетнего парня, которого мама или папа ведут на занятие?» — говорит Ирина Стрельченя.

В случае, если в ближайшее время спрос на услуги магазинов и поставщиков различных услуг, попавших под ограничительные меры, не восстановится, обороты этого рынка потеряют миллиарды даже за непродолжительный срок вынужденного простоя.

Пока данных о финансовых показателях бизнеса нет даже за октябрь, однако «Самарское Обозрение» попыталось оценить потенциальный объем потерь торгово-сервисных бизнесов из расчета доли сокращения, которое произошло в период локдауна 2020 года и октября-ноября 2020 года.

С учетом того, что многие участники рынка пока говорят о том, что количество клиентов у них символическое, эти цифры способны служить ориентиром максимальных потерь, которые может понести бизнес за период с 25 октября до конца ноября.

Во время локдауна прошлого года непродовольственная розница просела на 26%. В октябре-ноябре 2021-го этот сектор может потерять до 10,23 млрд руб. Объем платных услуг, оказанных населению в Самарском регионе, сократился на 30,75%.

В этом году потери могут составить до 8,2 млрд руб. Объем бытовых услуг, ужавшийся ранее на 60,055%, способен потерять в объемах 913,1 млн руб. Что касается конкретных секторов экономики, то, например, гостиничный сектор оказал услуг во время локдауна на 87,6% меньше, чем должен был. В этом году он может просесть на 63,336 млн руб. А рынок парикмахерских услуг, просевший на 64,545%, — остаться без 202,38 млн руб.

Теги: Коронавирус

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