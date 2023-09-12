Независимое экспертное агентство АКРА подтвердило высокий уровень финансовой устойчивости Самарской области

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В сентябре 2023 года независимое рейтинговое агентство АКРА подтвердило уровень кредитного рейтинга Самарской области на уровне «АА(RU)» с прогнозом «Стабильный».

По информации аналитиков агентства, Самарская область входит в группу регионов с высоким уровнем кредитоспособности и финансовой устойчивости.

В настоящее время по уровню кредитного рейтинга (по шкале рейтингового агентства АКРА), Самарская область занимает лидирующие позиции, уступая только столичным и нефтяным регионам: Москве, Санкт-Петербургу, Московской, Ленинградской и Тюменской областям, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, республике Татарстан.

Независимая оценка экспертной организации отражает высокий уровень кредитоспособности Самарской области как региона с оптимальными показателями сбалансированности бюджета при умеренном уровне долговой нагрузки, что подтверждает стабильное экономическое положение Самарской области.

В пресс-релизе агентства отмечаются положительные факторы, повлиявшие на решение по сохранению высокого уровня кредитного рейтинга региона, к числу которых, прежде всего, относится сильная финансовая политика: умеренно низкий уровень долговой нагрузки при сбалансированной по срокам структуре долга, высокий уровень ликвидности бюджета, диверсифицированная экономика с развитой промышленностью.

«Отраслевая диверсификация налоговых поступлений в бюджет региона находится на достаточном уровне. Максимальный вклад одной отрасли или связанных отраслей в доходы бюджета составляет менее 25%. Наибольшую долю налоговых доходов областного бюджета формируют обрабатывающая промышленность (в том числе химическая — 10% в 2022 году), добыча нефти и газа (7%), а также оптовая торговля (11%)», - отмечают эксперты АКРА.

Аналитики агентства подчеркивают, что в текущем году, несмотря на очевидные экономические риски, связанные с последствиями санкций, за семь месяцев года бюджет Самарской области был исполнен с профицитом в 18 миллиардов рублей, а доходы исполнены на 70%.

«В 2018–2021 годах усредненный ВРП на душу населения в регионе составил 81% от среднего уровня по стране. В 2022 году безработица в области была равна 2,7%, а среднемесячная заработная плата превысила региональный прожиточный минимум (для трудоспособного населения) более чем в три раза», - отмечается в релизе АКРА.

«На протяжении последних лет независимое агентство АКРА стабильно высоко оценивает кредитный рейтинг Самарской области. Это, безусловно, является результатом усилий, направленных на социально-экономическое развитие региона, создание благоприятных условий для бизнеса, проведение грамотной и сбалансированной финансовой политики. Для нас высокая оценка финансовой устойчивости региона очень важна, поскольку является еще одним свидетельством эффективности работы Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и всей команды Правительства», – прокомментировал оценку независимой экспертной организации первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.