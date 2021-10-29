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На торги в Самарской области выставили зерновой склад и коровник на 212 голов

29 октября 2021 11:45
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На торги в Самарской области выставили зерновой склад и коровник на 212 голов

В начале ноября пройдут торги, на которых можно будет приобрести как жилые, так и нежилые помещения.

Управление ФССП России по Самарской области информирует о проведении торгов торгующей организацией. 12, 17 и 22 ноября 2021 года в 10:00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://www.арест.вэтп.рф) пройдут торги, на которых все желающие смогут приобрести недвижимое имущество, арестованное в рамках исполнительного производства. 

На торги выставлено 4 нежилых помещения в г. Самаре площадью 149,6 кв.м, 157,8 кв. м, 169,6 кв. м и 897,2 кв.м с начальной стоимостью в 7,9, 7,1, 2,1 и 11,8 миллионов рублей. Также реализуется зерновой склад площадью 1200 кв.м. с начальной стоимостью в 330 тысяч рублей, коровник на 212 голов — 775 тысяч рублей в Волжском районе и гараж в г. Самаре площадью 17,6 кв.м с начальной стоимостью 606 тысяч рублей.

Среди лотов также имеются жилые дома и квартиры как в областной столице, так и других городах и районах региона.

Внимание! Управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении торгов, но не проводит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах, как и обо всех имеющихся обременениях, можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в разделе «Сервисы», вкладка «Извещения о проведении публичных торгов». Также дополнительная информация о реализуемом имуществе размещается на сайте http://torgi.gov.ru/.

Теги: Судебные приставы

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