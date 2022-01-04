На что вырастут цены в 2022 году

229

С наступлением нового года традиционно начинаются изменения. И не все они приятные — взять, например, рост цен. В прошлом году рост потребительских цен составил 8,4%, в этом — Центробанк обещает инфляцию снизить, причем в два раза. Получится у него это или нет, узнаем со временем, но так или иначе подорожаний не избежать. Уже сейчас известно, как сильно подорожают некоторые услуги и товары, так что — готовимся.

Коммунальные тарифы

1 июля тарифы ЖКУ в России опять вырастут — эта радость у нас ежегодная. Индексы изменения платы за коммунальные услуги правительство утвердило еще в ноябре 2021 года. Согласно постановлению, индексация будет варьироваться от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона. Меньше всего коммуналка подорожает в Свердловской области — 2,9%. Наибольшая индексация ожидается в Чечне — 6,5%.

Жилье

Жилье дорожает каждый год, 2021 год для рынка недвижимости был не самым стабильным. И 2022-й, кажется, тоже не станет исключением — цены вырастут. Экономист Георгий Остапкович говорит, что основная причина — рост цен на металлоконструкции и стройматериалы.

— Они (цены на стройматериалы. — Прим. ред.) растут, пока прекращения роста ближайшие два-три месяца я не вижу, — говорит экономист Георгий Остапкович. — Значит и жилищное строительство будет расти. <...> Какими темпами сказать сложно. В пределах инфляции минимум, а может и уйдет пункта на 2 повыше. Конечно, продавцы вторичного жилья увидят, что дорожает первичка, и тоже будут ставить цены выше.

Продукты

В прошлом году цены на продукты нас не раз удивляли. Весной взлетели в цене куриные яйца — дешеветь они начали только после Пасхи. Стоило угомониться яйцам, как выстрелила морковь — летом она стала дороже фруктов. Сняли новый урожай, успокоились цены на овощи, и их сменила гречка — крупа, которая дорожает в любой непонятной ситуации. Это были самые нервные продукты, остальные просто спокойно росли в цене и изрядно выросли. В новом году никаких изменений — продукты продолжат дорожать. Правда, на сколько, пока непонятно.

— Всё будет зависеть от маршрута ковида. Как поведет себя ковид, какие будут не дай бог мутации, — объясняет экономист Георгий Остапкович. — Если будет благоприятный или даже консервативный маршрут, то я жду снижения инфляции. <...> Мне кажется, что до марта месяца инфляция будет еще повышаться, не галопирующе, по 0,3–0,5 в месяц, в середине марта ляжет на плато и с начала июня пойдет на снижение.

Центробанк утверждает, что он выведет таргет инфляции к сентябрю на 4%. Экономист считает, что это слишком оптимистичное заявление. Но до 5% инфляцию можно опустить.

Алкоголь и сигареты

С 1 января выросли минимальные розничные цены на сигареты: теперь пачка стоит не меньше 112 рублей. Цены растут из-за повышения акцизов — в этом году их подняли на 4%. Экономисты, впрочем, говорят, что рост может быть и выше.

— Алкоголь и сигареты подорожают выше инфляции. Во-первых, за счет акцизных составляющих, — говорит экономист. — Во-вторых, сейчас, вроде бы, договорились с розничной торговлей, что они будут удерживать цены на товары первой необходимости: молоко, хлеб, яйца. То есть вместо 22% процентов наценки давать 11%. Но они же не дураки, они не будут терять в рентабельности. Они перенесут эти наценки на товары премиум- и люкс-классов, алкоголь и табак.

Бензин

С 1 января традиционно изменятся топливные акцизы: так, на бензины 5-го экологического класса они вырастут с 13,3 тысячи за тонну до 13,8 тысячи рублей. В пересчете на стоимость литра это означает прибавку в 38 копеек. Акцизы на дизтопливо увеличатся с 9,2 тысячи за тонну до 9,56 тысячи рублей (30 копеек на литр).

Несмотря на сильное давление на топливные цены, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов считает, что ждать резкого скачка прайсов на АЗС в 2022 году не стоит: цены продолжат расти, но также в пределах инфляции, то есть как обычно. Если предположить, что инфляция сохранится на нынешнем уровне, к концу 2022 года стоимость бензина АИ-95 достигнет 54–55 рублей за литр, пишет 63.ру.