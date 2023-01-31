МВФ изменил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%

178

В МВФ отмечают, что в прошлом году в России не случилось прогнозировавшегося ранее экономического спада на 3,4%, теперь его оценивают в 2,2%. За ним последует умеренно позитивный рост в 2023 году. Фонд прогнозирует рост ВВП в этом году на 0,3%, а в 2024 году - на 2,1%.

В отношении экономики США ожидания фонда ухудшились. МВФ прогнозирует в 2023 году рост на уровне 1,4%, а в 2024-м - на 1%. Экономический рост в Китае ускорится до 5,2% в 2023 году и замедлится до 4,5% в 2024 году.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что в России ожидается рекордный профицит внешней торговли, страна адаптируется к новым реалиям в условиях внешнего давления. По его словам, несмотря на сложности, основные задачи на внешнеэкономическом контуре так или иначе решаются. Он добавил, что состояние российской экономики наглядно демонстрирует, что последствия антироссийских санкций удалось ограничить, пишет РГ.