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Москва и Токио договорились по квотам на вылов рыбы

7 декабря 2023 09:09
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Москва и Токио договорились по квотам на вылов рыбы

Япония и Россия договорились о квотах на ведение взаимного промысла в 200-мильных исключительных экономических зонах двух стран в следующем году, сократив их объем по сравнению с текущим годом. Об этом сообщило Управление рыболовства Японии.

Сторонами было принято решение уменьшить обоюдные квоты на вылов рыбы с 50 до 44 тыс. тонн. Российским рыбакам будет разрешено выловить 32 тыс. тонн скумбрии, 10 тыс. тонн сардины и 2 тыс. тонн трески. Японские рыболовы в свою очередь смогут выловить в российских водах 25,8 тыс. тонн сайры, 5,6 тыс. тонн кальмара, 3,2 тыс. тонн трески и т. д.

Число российских судов, допущенных к промыслу, сократится с 89 до 79, японских - останется на прежнем уровне (22).

Консультации по условиям рыбного промысла проводились представителями двух стран с 27 ноября по 6 декабря в режиме онлайн.

Россия и Япония ведут промысел в 200-мильных исключительных экономических зонах двух стран на основе соглашения от 1984 года. Ежегодно страны проводят консультации по согласованию квот на вылов рыбы и других вопросов, пишет ТАСС. 

 

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