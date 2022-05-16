Московский завод "Рено" станет выпускать автомобили "Москвич"

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Московский завод "Рено" примут на баланс города, там станут выпускать автомобили под историческим брендом "Москвич". Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Он напомнил, что иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено".

Собянин также отметил, что будет сохранена большая часть коллектива предприятия.

Основным технологическим партнером возрожденного столичного автозавода «Москвич» станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических машин с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей, передает Радио Маяк.

Кроме того, совместно с КАМАЗом и Минпромторгом столичные власти работают над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов, добавил Собянин.