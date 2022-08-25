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Мишустин подписал постановление о выплатах матерям-героиням

25 августа 2022 14:00
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Мишустин подписал постановление о выплатах матерям-героиням

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах выплат денежных поощрений матерям-героиням, сообщается на сайте правительства.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах выплат единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", которое присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, будут получать по 1 миллиону рублей. Добавляется, что для родителей, награждённых орденом "Родительская слава", поощрения увеличатся с 100 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

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