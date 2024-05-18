Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре сегодня пройдет патриотический фестиваль "Самарское Знамя"
В Самаре сегодня пройдет патриотический фестиваль "Самарское Знамя"
«Аллея славы ветеранов «Крыльев Советов»: выберите легенд 2000-2005 годов
«Аллея славы ветеранов «Крыльев Советов»: выберите легенд 2000-2005 годов
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Самарского знамени
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Самарского знамени
Самарцам напоминают о пожарной безопасности при эксплуатации автомобиля
Самарцам напоминают о пожарной безопасности при эксплуатации автомобиля
Фасады трех многоквартирных домов в Тольятти отремонтировали после вмешательства судебных приставов
Фасады трех многоквартирных домов в Тольятти отремонтировали после вмешательства судебных приставов
Мишустин перераспределил полномочия между вице-премьерами
Мишустин перераспределил полномочия между вице-премьерами
В Самарской области рыбак попался на удочку мошенников и лишился денег
В Самарской области рыбак попался на удочку мошенников и лишился денег
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.99
0.07
EUR 98.78
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Мишустин перераспределил полномочия между вице-премьерами

18 мая 2024 10:35
102
Мишустин перераспределил полномочия между вице-премьерами

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями.

Первый вице-премьер Денис Мантуров займется общей координацией работы кабмина в области технологического развития. В его ведении останутся Минпромторг, Роскосмос, Росатом, "Российский экспортный центр", Росрезерв.

В ведение вице-премьера Татьяны Голиковой передано Федеральное агентство по делам национальностей. Государственный деятель продолжит курировать здравоохранение, исследования в области генетики и медицины.

Вице-премьер — руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет координировать цифровое развитие и связь, технологии искусственного интеллекта, антимонопольную политику.

Вице-премьер Александр Новак по-прежнему будет курировать электроэнергетику, топливно-энергетический комплекс.

Вице-премьер Алексей Оверчук будет координировать госполитику в сфере интеграции на евразийском пространстве, вопросы деятельности БРИКС.

Под ответственность вице-премьера Дмитрия Патрушева переходит госполитика в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Также он будет курировать вопросы использования охраны природных ресурсов, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
18 мая 2024  11:39
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
68
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Самарского знамени
18 мая 2024  11:28
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Самарского знамени
61
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
17 мая 2024  11:03
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
337
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
16 мая 2024  12:51
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
353
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
491
Весь список