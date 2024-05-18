Мишустин перераспределил полномочия между вице-премьерами

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Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями.

Первый вице-премьер Денис Мантуров займется общей координацией работы кабмина в области технологического развития. В его ведении останутся Минпромторг, Роскосмос, Росатом, "Российский экспортный центр", Росрезерв.

В ведение вице-премьера Татьяны Голиковой передано Федеральное агентство по делам национальностей. Государственный деятель продолжит курировать здравоохранение, исследования в области генетики и медицины.

Вице-премьер — руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет координировать цифровое развитие и связь, технологии искусственного интеллекта, антимонопольную политику.

Вице-премьер Александр Новак по-прежнему будет курировать электроэнергетику, топливно-энергетический комплекс.

Вице-премьер Алексей Оверчук будет координировать госполитику в сфере интеграции на евразийском пространстве, вопросы деятельности БРИКС.

Под ответственность вице-премьера Дмитрия Патрушева переходит госполитика в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Также он будет курировать вопросы использования охраны природных ресурсов, пишет Смотрим.