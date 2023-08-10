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Минэнерго России назвало рост цен на моторное топливо на АЗС временным

10 августа 2023 00:02
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Минэнерго России назвало рост цен на моторное топливо на АЗС временным

Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство проводит ежесуточный мониторинг ситуации. В министерстве отметили, что для стабилизации цен предпринимаются шаги, которые направлены на снижение волатильности. По словам собеседника агентства, было принято решение об увеличении с осени минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13 процентов и дизельного топлива — до 9,5 процента.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении норматива продажи топлива на бирже на один процентный пункт, до 13 процентов для бензина и до 9,5 процента для дизеля. Кабмин объясняет, что мера необходима для стабилизации ситуации на рынке. Кроме того, для сдерживания цен на рынке власти обсуждают сокращение списка экспортеров бензина.

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