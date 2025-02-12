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Минэкономразвития России: к маю будут разработаны отраслевые программы повышения производительности труда

12 февраля 2025 14:11
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Для каждой отрасли экономики и социальной сферы необходимо сформировать программы повышения производительности труда.

Для каждой отрасли экономики и социальной сферы необходимо сформировать программы повышения производительности труда. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе стратегической сессии по производительности под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Глава правительства отметил необходимость внедрения эффективных механизмов поддержки организаций, которые помогут увеличить продуктивность и оптимизировать внутренние процессы, учитывая потребности конкретных секторов экономики.

«Надо определить приоритетные сферы и компании, где рост производительности дает наиболее ощутимый эффект для экономики, разработать для них новые решения и донастроить под их нужды действующие меры поддержки», – сказал Михаил Мишустин. 

По словам Максима Решетникова, в следующие 6 лет производительность должна вырасти почти на 21%. Ключевые факторы роста производительности: развитие технологий, кадрового потенциала, инфраструктуры и экспорта, повышение инвестиционной активности.

Федеральным министерствам к маю поручено разработать отраслевые программы повышения производительности по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Предстоит определить приоритеты по производительности труда, сформировать заказ на инструменты бережливого производства, разработать предложения по снятию административных барьеров, скорректировать меры поддержки для стимуляции роста производительности. Также будет продолжена адресная работа по повышению эффективности предприятий.

В 2024 году по итогам рейтинга, сформированного Минэкономразвития России, Самарская область заняла 3 место по реализации нацпроекта «Производительность труда». Участие в нацпроекте позволило 189 предприятиям добиться значительных успехов: в среднем на 36% сократить время протекания процессов, на 35% уменьшить запасы незавершённого производства, на 32% увеличить выработку. Общий экономический эффект от внедрения инструментов бережливого производства только за последние три года превысил 2,5 млрд рублей.

«Учитывая опыт региона и его лидерские позиции, подтвержденные высокой оценкой федеральных коллег, мы уверены, что Самарская область внесет значительный вклад в достижение общенациональных целей по повышению производительности труда, и, как следствие, в улучшение качества жизни наших граждан. Наша команда во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым уже активно включилась в реализацию нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», - подчеркнул вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Получить адресную поддержку обрабатывающие производства, сельхозпредприятия, строительные и транспортные компании, организации системы ЖКХ и сферы туризма. Им достаточно подать заявку на сайте Производительность.РФ.

Теги: Россия

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