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Михаилу Мишустину представили новую «Волгу» на выставке ЦИПР-2024

21 мая 2024 18:19
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Премьер-министр раскритиковал недостаточный уровень локализации производства нового автомобиля.

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал недостаточный уровень локализации производства нового автомобиля «Волга», который ему показали на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), передает РБК.

Глава правительства посидел в машине и обратил внимание на руль. «У вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал премьер человеку, который показывал ему машину.

После этого Мишустин вышел из машины и сказал: «Где у нас молодой министр?» К автомобилю подошли первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов. «Даже попытки делать такие элементы из пластика надо предпринимать», — заявил Мишустин Алиханову и Мантурову.

Однако премьер похвалил новую машину, потому что она «выглядит современно».

 

Фото: пресс-служба бренда Volga/РБК

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