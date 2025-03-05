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Медиана предлагаемой зарплаты на рынке труда Самарской области составила 62,1 тыс. рублей

5 марта 2025 12:55
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медиана предлагаемой зарплаты на рынке труда Самарской области составила 62,1 тыс. рублей

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили ситуацию на рынке труда Самарской области по итогам февраля и проанализировали ключевые показатели.

На рынке труда Самарской области в начале марта сохраняется умеренная конкуренция. На 1 вакансию приходится 5,1 резюме (+0,1 пункта за месяц), что аналогично общероссийскому уровню. Показатель ниже 4,0 говорит о нехватке кадров.

 

 
 


Работодатели в феврале разместили 26,6 тыс. вакансий, что на 11% больше, чем в январе.  Однако это на 18% меньше, чем в феврале 2024 года, что говорит о снижении работодательской активности в связи с традиционным сезонным спадом, действиями регулятора и, как следствие, более умеренными планами по найму персонала. Соискатели же создали или обновили 135,6 тыс. резюме, что на 13% больше динамики января 2025-го и на 33% февраля 2024-го.

Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области за месяц снизилась на 0,9%, но оказалась выше ожидаемой – 62,1 тыс. рублей против 60 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата по России в целом составляет 73,6 тыс. рублей.

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