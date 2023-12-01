Маркировка на рынке безалкогольных напитков стартовала, бизнес был готов

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С 1 декабря 2023 года на безалкогольных напитках в пластике и стекле появятся коды маркировки (исключение - соки, нектары, морсы и напитки на растительном сырье, их начнут маркировать позже). Правительство решило запустить маркировку сладких напитков из-за разросшегося нелегального рынка: по подсчетам НИФИ Минфина уровень контрафакта составляет порядка 20%. Маркировка призвана минимизировать нелегальный оборот. Это защитит потребителей от некачественной продукции и вернет на рынок благоприятную конкурентную среду.

«Решение о маркировке сладких напитков было принято в этом году, в короткие сроки проведен эксперимент. Внедрить маркировку так быстро удалось благодаря большому опыту, который мы уже имеем после внедрения системы в 16 товарных группах, а также высокому уровню готовности самого рынка. Многие компании кроме сладких напитков выпускают воду в бутылках, ее маркировка осуществляется не первый год. В государственной системе маркировки уже зарегистрировалось почти 83 тыс. участников оборота, из которых более 1 361 – производители и 870 импортеры», – рассказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Представитель ЦРПТ добавила, что маркировка не повлияет на стоимость безалкогольных напитков – это доказывает практика ее введения на других рынках. «По подсчетам экспертов НИФИ Минфина, влияние маркировки на себестоимость одной единицы безалкогольных напитков не превысит 15 копеек без учета стоимости кода маркировки. Рост конечной стоимости продукции в результате введения маркировки не превысит 0,17% в год или 1% за 6 лет», - уточнила Юлия Кузьмина.

Следующий этап по маркировке начнется 1 марта 2024 года – коды появятся на напитках, упакованных в банки, в том числе алюминиевые. Соки, нектары, растительное молоко и компоты начнут маркировать с 1 июня следующего года.