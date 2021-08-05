Лишь 23% жителей Самарской области довольны своей зарплатой

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос среди работающих жителей Самарской области и выяснила, что только 23% довольны своей заработной платой. Еще 77% нынешняя зарплата не устраивает.

Чаще других своей зарплатой довольны представители профессиональных сфер «Банки, инвестиции» (35%), «ИТ, телеком» (24%), «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика» и «Маркетинг, PR» (по 23%). Недовольных больше всего среди представителей научно-образовательной сферы (85%) и административного персонала (89%).

У 43% жителей региона заработная плата за последний год не изменилась. 17% рассказали, что их ежемесячный доход сократился, еще 40% – что, наоборот, увеличился. Про рост зарплат чаще всего рассказывали представители сфер «Маркетинг, PR» (52%), «Банки, инвестиции» (51%) и «ИТ, телеком» (48%). О падении – в сферах «Искусство, развлечения, медиа» (37%), «Продажи» (36%).