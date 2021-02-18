Космическое агентство Евросоюза объявило о планах запустить в космос женщин и инвалидов

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Слушайте, а может, действительно, не стоит гнаться за «прогрессивной» Европой, а, отделавшись санкциями, чуток от них отстать? Почему-то создается впечатление, что ребята по какой-то известной им причине совсем перестают дружить с головой. В своем порыве сделать женщин в космосе равными (а кто спорит-то, наша Терешкова полетела в космос всего через 2 года после первого космонавта-мужчины) они сами не замечают, как скатываются в махровый расизм. «Даешь свободу женщинам и инвалидам!» - а что, женщины тоже в чем-то увечны или функционально неполноценны?

А призыв отбирать инвалидов? Представьте, «Аполлон-11» - на Луне. Но Нейл Армстронг не смог выбраться на поверхность Луны, потому что у него коляску заело… А второй астронавт, Базз Олдрин, не смог закрыть гермолюк, потому что у него протез сломался. Все там, на Луне и остались, первым памятником параастронавтам. А зачем все это? «Это очень интересно и полезно», - отвечает Вернер. Об этом – отдельно пару слов.

Сейчас каждый полет даже на орбиту – это ущерб земной экологии и огромные деньги. Чтобы вытащить из гравитационного колодца планеты 1 килограмм полезного груза, нужно потратить от 4 000 до 20 000 долларов (на разных ракетах-носителях). К примеру, доставка одной бутылки воды обходится в 9 000 – 30 000 долларов, белой лабораторной крысы - от 6 000 до 20 000 за штуку. Все подчинено максимальному функционализму и экономии. А у нас на борту инвалид, – заведомо менее функциональный сотрудник, чем мог бы быть. Почему? Инфантильный ответ: «Это очень интересно и полезно»…

Впрочем, вы знаете, я «за», рассуждает телеграм-канал Злой самаритянин. Я бы только настаивал, чтобы не только в европейской команде астронавтов были инвалиды, но и в команде конструкторов! Почему эти яйцеголовые не берут себе, например, сотрудников с ограничениями в развитии? Это тоже неравноправие.