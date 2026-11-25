Батарея — русское изобретение с самарским лицом

Начать стоит с героя, который греет каждый самарский дом. Отопительный радиатор изобрели в России: в 1855 году петербургский заводчик Франц Карлович Сан-Галли — обрусевший немец с итальянскими корнями — собрал первые «толстые трубы с вертикальными дисками» и назвал своё детище «хайцкёрпером», то есть «горячей коробкой». Именно Сан-Галли придумал и русское слово «батарея». После того как достоинства новинки оценили в сырых петербургских холода, заказы посыпались на мастерскую со всей страны. А прототип для самарского памятника батареи нашли в Самарском художественном музее: радиаторы 1914 года там работают до сих пор — двухметровые, полутораметровые в высоту, с литым орнаментом в стиле модерн.

Электричество, которое началось с иллюминации в саду

Считается, что толчком к появлению городской электростанции стал торжественный день 29 августа 1886 года: на праздновании 300-летия Самары владелец механического завода Годгард Бенке устроил в Струковском саду электрическую иллюминацию — и горожане захотели такой же свет на улицах. В 1895-м городская дума объявила международный конкурс на строительство электростанции, из всех проектов выбрала предложение фирмы «Сименс и Гальске», а 14 июня 1900 года станцию и осветительную сеть приняли в городскую собственность. С этой даты и отсчитывается самарская энергетика.

Первая мощность была скромной — 200 киловатт: их хватало на 90 уличных фонарей на Дворянской и Панской улицах, в Струковском саду и на несколько купеческих особняков. Станция работала с сумерек до двух часов ночи, а днём давала энергию «в виде исключения» — например, в театр. Зато подарила городу новую индустрию развлечений: с её пуском в Самаре появились первые электробиоскопы — кинотеатры. В 1915 году станцию подключили ещё к одному великому делу — трамвайному движению.

Первая в Поволжье теплотрасса

К началу 1930-х станция, пережившая реконструкцию и получившая имя председателя Главэнерго Глеба Кржижановского, стала называться Самарской ГРЭС — и в этот момент совершила революцию в домашнем быте горожан. 1 ноября 1933 года от неё введена в эксплуатацию первая в Поволжье теплотрасса протяжённостью около двух километров — магистраль «Южная», по которой ГРЭС начала отапливать здания горячей водой. Так в Самаре началась эпоха теплофикации — совместной выработки электричества и тепла.

Две станции, победившие войну

К войне ГРЭС подошла единственным источником тепловой и электрической энергии в городе — и с честью вынесла роль запасной столицы: ни одного срыва подачи энергии на предприятия и стройки. Больше того, её механический цех переоборудовали под производство миномётных снарядов — около ста человек выпускали корпуса мин прямо на электростанции. Когда в 1941-м появилась Безымянская ТЭЦ, обе станции вместе вывели Куйбышев в разряд важнейших промышленных центров страны: первая половина 1942 года вообще была самым тяжёлым периодом — уголь из Караганды прибывал смерзшимся комом, который разбивали кирками и ломами после смены. Спасением стал магистральный газопровод «Бугуруслан — Куйбышев», запущенный 15 сентября 1943 года: Безымянская ТЭЦ первой из станций перешла на газ.

Сама Безымянская ТЭЦ — отдельная драма скорости. Её проектировали ещё с 1938 года для энергообеспечения строящегося Куйбышевского гидроузла, но когда Госкомитет обороны решил строить у станции Безымянка три авиационных завода, стройка пошла в сумасшедшем темпе — круглосуточно, «по ночам станция сияла в огнях, как новогодняя елка», как вспоминал первый директор Владимир Смирнов. Первый турбоагрегат дал ток 18 октября 1941 года — уже с эвакуированных заводов. В 1945 году за заслуги в энергоснабжении и в честь Победы станцию наградили орденом Ленина и знаменем Государственного комитета обороны.

Станция «как Лего» на месте бывшего озера

Самая молодая ТЭЦ города родилась уже в мирное время — и в буквальном смысле на воде: площадку для Самарской ТЭЦ выбрали на месте бывшего озера, поэтому фундамент под турбины пришлось укреплять 18-метровыми сваями. Строить начали в 1971 году, а уже 1 ноября 1972-го в ночи разожгли первый водогрейный котёл. Технология была уникальной для СССР: оборудование приезжало частично собранным блоками, и станцию на месте собирали «как Лего» — впервые в стране опробовали крупноблочный монтаж. Приёмная комиссия за эту работу получила Премию Совета Министров СССР.

Есть на станции и свой инженерный аттракцион: в 2002 году целую турбину Р-50 весом около 25 тонн — около десяти лет простоявшую в консервации на Новокуйбышевской ТЭЦ-2 — перевезли и установили на Самарской ТЭЦ. Проект уникальный для российской энергетики. Сегодня эта станция снабжает теплом и горячей водой больше половины областного центра, а её энергоблоки 1975–1978 годов по-прежнему в строю.

Единственный в мире памятник батарее

В 2005 году, к 150-летию изобретения радиатора, самарские энергетики устроили «мозговой штурм»: как отметить юбилей устройства, которое есть в каждом доме? Первая идея — памятник из переплетённых труб — показалась технократичной и бездушной. Победил образ уюта: бронзовая кошка на подоконнике над батареей. Причём с важной оговоркой энергетиков: кошку нельзя изображать лежащей на самом радиаторе — если бы она смогла, значит, энергетики работают плохо и батареи недостаточно горячие. Так и появилась скульптурная композиция «Кошка на батарее» скульптора Николая Куклева на стене проходной Самарской ГРЭС.

Памятник по-настоящему народный: через городские газеты объявили сбор фотографий самарских «Мурок» и «Мурзиков», греющихся у батарей, — и собирательный бронзовый образ собрали из присланных снимков. Об альтернативе сигнализации лучше всего говорит история: антивандальный датчик на кошке пришлось снимать — пульт охраны не выключался от желающих погладить. Со временем композиция стала прототипом статуэтки, которой энергетики награждают лучших потребителей тепловой энергии по всей России.

Турбина-долгожитель и музей в заборе

У ГРЭС есть и свои «музейные экспонаты» прямо на производстве: бронзовые штурвалы с дореволюционной буквой «ять», старинные часы и мраморный щит управления, созданный ещё до изобретения пластмассы. Одна из турбин AEG, отработавшая на станции не 25 положенных лет, а 77, в 2008 году была торжественно передана Берлинскому техническому музею — редкий случай, когда российская станция подарила свой экспонат музею за рубежом. А в 2010 году в ограде ГРЭС сделали специальное окошко: через него с улицы видно главный корпус, фонтан 1930-х со скульптурной группой купающихся мальчиков и декоративную композицию, посвящённую 110-летию станции.

«Т Плюс» сегодня: тепло как инженерное искусство

Современная глава — самая технологичная. Этим летом энергетики обновили около 50 километров тепловых сетей в Самаре, а накануне прошлой зимы — 90 километров. Диагностику проводят не только традиционными гидравлическими испытаниями, но и мобильными опрессовочными машинами и телеуправляемым роботом-диагностом — за сезон выявили и устранили более тысячи дефектов на магистральных и квартальных сетях. Новые трубы ставят в заводской изоляции из пенополиуретана с системой дистанционного контроля, которая покажет место намокания металла с точностью до метра — прежде чем труба порвётся.

Финансируется это по-новому тоже: помимо собственных инвестиций привлекаются механизмы государственно-частного партнёрства — льготные займы Фонда национального благосостояния через «Фонд развития территорий», казначейские инфраструктурные кредиты, «альткотельная» модель рынка тепла, которой Самара и Новокуйбышевск перешли одними из первых в стране. В 2020-м, кстати, состоялся и важный отраслевой переход: Безымянскую ТЭЦ перевили в отопительную котельную — с современными автоматизированными водогрейными котлами и системами удалённого управления.

Упакована вся эта система аккуратно: после работ энергетики восстановили благоустройство на 236 700 квадратных метров — как 33 футбольных поля «Солидарность Самара Арена», включая 140 тысяч квадратных газона. А для горожан работает «Тепловая справочная служба»: адрес ввёл — увидел причину отключения и сроки работ.

Что ещё стоит знать

ГРЭС — «бабушка поволжской энергетики» , старейший энергообъект региона и всей группы «Т Плюс»: 125 лет исполнилось в 2025-м.

, старейший энергообъект региона и всей группы «Т Плюс»: 125 лет исполнилось в 2025-м. У ГРЭС была кличка «Водосвет». До официального имени станцию называли по-разному — то Самарской центральной станцией, то энергокомбинатом, то «Водосветом».

До официального имени станцию называли по-разному — то Самарской центральной станцией, то энергокомбинатом, то «Водосветом». Больше половины города грела одна ТЭЦ. Самарская ТЭЦ с 1972 года — основной источник тепла для центральной и левобережной части города.

Самарская ТЭЦ с 1972 года — основной источник тепла для центральной и левобережной части города. Электростанция подарила городу кинематограф. Первые электробиоскопы появились с пуском городской электростанции в 1900 году.

Первые электробиоскопы появились с пуском городской электростанции в 1900 году. Сетевой газ пришёл в Самару одним из первых в стране — уже в 1945–1946 годах, до массовой газификации Москвы.

Вместо эпилога

Самарское тепло — это история, в которой есть всё: русское изобретение мировой значимости, станция «Сименса», открытая для 90 фонарей, магистраль «Южная», впервые пустившая тепло в квартиры Поволжья, две станции, на которых ковалась Победа, и современная инфраструктура с роботами-диагностами и льготными займами ФНБ. И, пожалуй, самый тёплый символ отрасли в России тоже стоит в Самаре — бронзовая кошка над батареей у проходной ГРЭС. Трудно найти более честную метрологию комфорта: если кошка довольна — значит, с теплом всё в порядке.