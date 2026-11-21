Первая жизнь: «Олимп», зал для гениев

История начинается не с музыки, а с цирка. С XIX века на пересечении нынешних улиц Фрунзе и Льва Толстого регулярно давались цирковые представления — и на этом «намоленном» месте купцы-промышленники Павел и Семён Калинины в 1907 году выстроили театр-цирк «Олимп». Братья рассудили, что одним высоким искусством в «тёмной» Самаре прожить трудно, и совместили театр с ареной: сцена трансформировалась в цирковой круг. У «Олимпа» был собственный постоянный оркестр и буфет — фактически одно из первых шоу-бизнес-предприятий города.

Дизайн в стиле модерн придумал самарский архитектор Платон Шаманский, зал вмещал 1100 зрителей — и притягивал лучшие имена эпохи: здесь пели Фёдор Шаляпин и Леонид Собинов, выступали Владимир Маяковский, Александр Блок, Александр Скрябин, позже — Иван Козловский. А в 1917 году именно с этой сцены Валериан Куйбышев объявил самарцам о победе советской власти в городе.

Вторая жизнь: филармония, которую выселили из дома

Официальная дата рождения — 5 апреля 1940 года: облисполком решил создать на базе гастрольного бюро Куйбышевскую филармонию, а 8 мая сотрудники впервые пришли на работу в здание бывшего «Олимпа». С тех пор, как пишут в самой филармонии, эти два понятия в сознании горожан «связаны неразрывно». Началось всё азартно: скрябинские концертные циклы, декады советской музыки, гастроли Марка Рейзена и Владимира Софроницкого.

А потом пришла война — и филармонию выселили из собственного здания: в ноябре 1941-го «Олимп» отдали театру оперетты. Зато город принял весь эвакуированный артистический цвет страны. Самара стала запасной столицей, и именно тогда на филармонической сцене шли авторские вечера Дмитрия Шостаковича и Константина Щедрина — отца будущего автора «Кармен-сюиты», жившего тогда в Куйбышеве. Оркестр филармонии, кстати, участвовал в историческом исполнении Седьмой («Ленинградской») симфонии 5 марта 1942 года: к оркестру Большого театра добавили и куйбышевских музыкантов. В декабре 1943-го, после ремонта — в городе не хватало даже дров для отопления! — в «Олимпе» вернувшейся филармонии дал первый симфонический концерт объединённый оркестр, за пультом встал Антон Эйхенвальд.

Из военных лет у филармонии есть свои герои: артистка Верочка Зенкевич с фронтовой бригадой дошла до Берлина и в День Победы пела на его улицах «Ах, Самара-городок» — за это ей выдали грамоту от лица Верховного главнокомандующего «За овладение Берлином». А в мирные годы сотрудники лектория колесили по области на грузовиках-«бобиках»: зимой сидели друг у друга на коленях, глядя на дорогу сквозь щели кабины. Есть в архиве фото, где певица Ольга Шевченко поёт в промерзшем сельском клубе — в зимнем пальто, а её концертмейстер аккомпанирует в вязаных перчатках без пальчиков. Артист — всегда и везде артист.

Третья жизнь: здание-близнец и 30 000 хрусталиков

В 1974-м старый «Олимп» решили реконструировать, но в итоге снесли — а новое здание по проекту архитектора Юрия Храмова поставили чуть дальше от перекрёстка, с бережным сохранением традиций самарского модерна. Внешне филармония почти копирует потерянный «Олимп», поэтому горожане до сих пор спорят, считать ли её «новоделом» или полноценным наследником. Для зрителей двери открылись в 1988 году.

Внутри — отдельный музей маленьких чудес. Хрустальные люстры под куполом собирали всем миром: четыре месяца школьники, студенты и сотрудники проектных институтов ежедневно нанизывали 30 000 хрусталиков. В холле «прорастает» через все ярусы скульптура «Букет музыкантам» из витражного стекла, титана и зеркал художника Вячеслава Герасимова, у лестниц — его же витражи «Мажор» и «Минор», в фойе — зимний сад с фикусами и кактусами, а на втором этаже работает музей филармонии с афишами, инструментами и даже фантиками от конфет с видом на концертный зал. Там же хранится голова музы Эрато — с фасада старого «Олимпа». С ней связана местная легенда: музы, говорят, становится похожа на лицо девушки, которая фотографируется рядом.

Зал рассчитан на 975 мест — 686 в партере и 289 на балконе. По данным туристического портала ТурСтат, филармония входит в топ-10 лучших филармоний России.

Орган весом с КамАЗ

Звезда филармонии — орган, впервые зазвучавший 17 февраля 2001 года. Его строили пять лет: рисовали эскизы, изучали акустику зала, укрепляли сцену, а потом несколько месяцев мастера немецкой фирмы «Рудольф фон Беккерат» из Гамбурга возводили инструмент на месте. Итоговые цифры впечатляют: 17 тонн общего веса, из которых 1,5 тонны — один только пульт, 3540 трубы разной длины и объёма, 52 регистра, три ручных клавиатуры по 56 клавиш и педаль на 32. Консультантом проекта был легендарный органист Гарри Гродберг — он же и открыл первый концерт. С тех пор каждое 17 февраля в филармонии празднуют день рождения органа.

Органная жизнь здесь на редкость живая: главный инструмент Самары звучал с балалайкой и джазовыми композициями, а перед концертами его не настраивают целиком — только отдельные «капризные» регистры, чувствительные к влажности и температуре. Полную генеральную настройку для этого приезжают немецкие мастера. Самое любимое произведение самарской публики — «Токката и фуга ре минор» Баха.

Что ещё стоит знать

На филармонической сцене играли все. Оборин, Гилельс, Рихтер, Ойстрах, Ростропович, Шафран, Козловский, Лемешев — афиши здесь читаются как энциклопедия мировой музыки. Дирижёр Государственного симфонического оркестра СССР Натан Рахлин, «человек-оркестр», игравший почти на всех инструментах, много лет поддерживал особые творческие отношения с куйбышевскими музыкантами.

Оборин, Гилельс, Рихтер, Ойстрах, Ростропович, Шафран, Козловский, Лемешев — афиши здесь читаются как энциклопедия мировой музыки. Дирижёр Государственного симфонического оркестра СССР Натан Рахлин, «человек-оркестр», игравший почти на всех инструментах, много лет поддерживал особые творческие отношения с куйбышевскими музыкантами. Голливудский штрих. В здании филармонии снимали сериал «Жизнь и судьба» по Василию Гроссману — его на время «превращали» в концертный зал времён войны; сериал номинировался на международную премию «Эмми».

В здании филармонии снимали сериал «Жизнь и судьба» по Василию Гроссману — его на время «превращали» в концертный зал времён войны; сериал номинировался на международную премию «Эмми». ОЛиМП — но не тот. Бывший музыкально-литературный лекторий сегодня носит аббревиатуру ОЛиМП — «Отдел литературно-музыкальных программ». Так арт-историческая память о цирке-театре зашифрована прямо в названии отдела.

Бывший музыкально-литературный лекторий сегодня носит аббревиатуру ОЛиМП — «Отдел литературно-музыкальных программ». Так арт-историческая память о цирке-театре зашифрована прямо в названии отдела. Самый старый орган живёт в Швейцарии. Самарскому органу — «младенческий» возраст, а самому старому действующему органу на планете 615 лет, он стоит в швейцарском Сьоне.

Самарскому органу — «младенческий» возраст, а самому старому действующему органу на планете 615 лет, он стоит в швейцарском Сьоне. Дорога, ставшая роковой. В 1960-х ночью после концерта автобус с артистами попал в аварию — погиб баянист Семён Голубенков, его напарник Борис Котов остался инвалидом. Это одна из самых горьких страниц в истории филармонических гастролей по области.

Вместо эпилога

Самарская филармония — редкий случай, когда учреждение пережило собственное здание. У цирка «Олимп» было три жизни: театра-цирка, где гремели Шаляпин и Маяковский, куйбышевской филармонии, из которой вытеснила война, и современного концертного зала с органом за 17 тонн. Тот факт, что новое здание повторяет старое, — не просто архитектурная ностальгия, а заявка: культура на этом перекрёстке не прерывалась ни на одно десятилетие. И потому сегодня сюда идут не только на классику, но и на джаз — в том числе на органном бенефисе, который по-прежнему открывается Бахом.