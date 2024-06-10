Компании Самарской области стали больше ценить рационализаторов

195

Аналитики hh.ru выяснили, что у работодателей выросла потребность в работниках-рационализаторах, которые могут не только вносить новые предложения по улучшению условий труда, но и просчитывать экономическую эффективность таких предложений.

Аналитика рынка труда в первой половине 2024 года показывает, что компании стали больше ценить и предлагать работу соискателям с рационализаторской жилкой и желанием внедрять новые технологии. Так, с начала года в целом по РФ компании искали более 2,7 тыс. рационализаторов, что на 70% больше, чем в первом полугодии 2023 года. В целом по ПФО спрос на специалистов, умеющих описывать рацпредложения, просчитывать эффективность новинок, а также помогать коллегам выдвигать и внедрять новшества в работу вырос за год на 41%. В Самарской области потребность в рационализаторах у компаний в годовом выражении выросла на 42%.

Наиболее часто компании ждут, что рационализаторством будут заниматься технологи, инженеры-конструкторы, сервисные инженеры, а также экономисты.

Наибольшую потребность в рационализаторах сейчас испытывают компании из сферы строительства (18% или каждая пятая вакансия для рационализаторов приходится на эту отрасль). Также в пятёрку отраслей с максимальной потребностью в рац. специалистах вошли компании, занимающиеся производством промышленного оборудования (12% вакансий от всего объёма), работодатели-производители электроники (7%), а также добывающие компании и работодатели из металлургической сферы (5%).

При этом работодатели предъявляют к рационализаторам достаточно высокие требования. Так, у почти каждой второй компании (в 43% вакансий) от таких специалистов требуется опыт работы с рац. предложениями не менее 3-6 лет. Более 2\3 компаний (87%) требуют, что рационализаторы работали на территории компании, и лишь 1% работодателей готовы предоставить таким специалистам возможность трудиться удаленно.

Примечательно, что рационализаторская деятельность привлекает и самих работников. Так, согласно опросу hh.ru, сразу 59% опрошенных жителей Поволжья для улучшения эффективности своей работы и производительности компании постоянно стараются вносить рационализаторские предложения. Наиболее активно стараются улучшить рабочий процесс топ-менеджеры (сразу 64% опрошенных), транспортники, маркетологи и работники сферы продаж (по 60% в каждой проф. сфере). А вот «ленятся» и не размышляют, как сделать работу проще и легче чаще всего строители.