Эксперты Циан.Аналитики подвели итоги 2022 года для рынка ипотечного кредитования России по данным ЦБ РФ, опубликованным 30 января 2022 года. Количество ипотек в России вернулось к 2019 году. Объем просроченных платежей снижается. Самыми активными заёмщиками оказываются жители Уральского ФО.
- Количество выданных ипотек в 2022 году – на 30% ниже 2021 года. Показатели вернулись к 2019 году. По объему выдачи – снижение за год на 16%.
- Корректировка рынка ипотечного кредитования началась еще до роста ключевой ставки.
- Средний размер ипотечного кредита вырос до 3,6 млн против 3 млн рублей в 2021 году.
- Одна ипотека в 2022 году выдана на 72 россиянина 18-64 лет.
- 31% ипотек выдано на покупку новостроек. В 2022 году ипотека на «первичке» снизилась на 14% по числу кредитов, по объему – рост на 10%. На вторичном рынке падение на 36% по числу сделок и снижение на и 28% по объему.
- Ипотеку на новостройки берут под 3,5% годовых сроком на 26 лет.
- 5% просроченной задолженности Россиян приходится на ипотеку. Доля «плохих» долгов по ипотеке составляет 0,4%, по другим кредитам – 7,8%.