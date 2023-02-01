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Эксперты Циан.Аналитики подвели итоги 2022 года для рынка ипотечного кредитования России по данным ЦБ РФ, опубликованным 30 января 2022 года. Количество ипотек в России вернулось к 2019 году. Объем просроченных платежей снижается. Самыми активными заёмщиками оказываются жители Уральского ФО.