Колбаса и сосиски в России могут подорожать

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Переработчики мяса просят торговые сети повысить закупочные цены на 10-15%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ретейлеров.

Производители мясной продукции аргументируют свои запросы тем, что дорожает сырье — свинина и мясо птицы. Так, год назад тушка бройлера стоила 92 рубля за килограмм, а сейчас уже 138 рублей. Кроме того, по прогнозам, в 2021 году могут вырасти цены и на говядину — в пределах 15% год к году.

Тем временем в Минсельхозе не видят оснований повышения цен на колбасу. В ведомстве отмечают, что из-за перенасыщения рынка в начале этого года цены на свинину и куриное мясо, наоборот, упали. Обращения мясопереработчиков в Минсельхозе пока также не получали.

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