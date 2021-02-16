Я нашел ошибку
Главные новости:
В заключительном матче зимних сборов Крылья Советов сыграли вничью с Вележом
В заключительном матче зимних сборов "Крылья Советов" сыграли вничью с "Вележом"
В Самарской области пройдет профилактический рейд на железнодорожном переезде
В Самарской области пройдет профилактический рейд на железнодорожном переезде
В Самаре на ул. Победы водитель сбил пешехода
В Самаре на ул. Победы водитель сбил пешехода
Самарские легкоатлеты отличились на Первенстве России
Самарские легкоатлеты отличились на Первенстве России
Антон Зиньковский: В Крыльях чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
Антон Зиньковский: В "Крыльях" чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
Самарец лишился автомобиля за долги за тепло
Самарец лишился автомобиля за долги за тепло
Колбаса и сосиски в России могут подорожать
Колбаса и сосиски в России могут подорожать
Единая Россия будет добиваться сокращения сроков и стоимости газификации регионов
«Единая Россия» будет добиваться сокращения сроков и стоимости газификации регионов
Наверх
Самара  -23 °C, Тольятти  -23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.31
-0.63
EUR 88.98
-0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
В СОУНБ открылась фотовыставка Банка России «Магия театра»
В Самарской филармонии состоится второй концерт из цикла «Солисты оркестра «Виртуозы Москвы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Колбаса и сосиски в России могут подорожать

16 февраля 2021 10:57
81
Колбаса и сосиски в России могут подорожать

 Переработчики мяса просят торговые сети повысить закупочные цены на 10-15%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ретейлеров.

Производители мясной продукции аргументируют свои запросы тем, что дорожает сырье — свинина и мясо птицы. Так, год назад тушка бройлера стоила 92 рубля за килограмм, а сейчас уже 138 рублей. Кроме того, по прогнозам, в 2021 году могут вырасти цены и на говядину — в пределах 15% год к году.

Тем временем в Минсельхозе не видят оснований повышения цен на колбасу. В ведомстве отмечают, что из-за перенасыщения рынка в начале этого года цены на свинину и куриное мясо, наоборот, упали. Обращения мясопереработчиков в Минсельхозе пока также не получали.

Фото: Pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Экономика региона
16 февраля 2021  11:29
Причина - возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления. 
«АвтоВАЗ» отзывает по всей России 9 311 кроссоверов Lada XRAY, которые были выпущены с января по май 2019 года
Причина - возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.  Экономика региона
13
16 февраля 2021  10:57
Колбаса и сосиски в России могут подорожать
Колбаса и сосиски в России могут подорожать
 Переработчики мяса просят торговые сети повысить закупочные цены на 10-15%. Экономика региона
78
15 февраля 2021  14:47
Строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая.
Судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока — 2" в водах Дании
Строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Экономика региона
508
Весь список
Финансы и Банки
16 февраля 2021  10:08
ПСБ запустил сервис онлайн-заявок по ипотеке на вторичном рынке жилья
ПСБ запустил сервис онлайн-заявок по ипотеке на вторичном рынке жилья
Потенциальному заемщику достаточно выбрать интересующую программу и заполнить заявку на сайте ПСБ. Финансы и Банки
103
16 февраля 2021  09:47
Юбилей СберБанк Онлайн — 10 лет для клиентов!
Юбилей СберБанк Онлайн — 10 лет для клиентов!
Это самое популярное банковское приложение на российском рынке: его ежемесячная аудитория превышает 65 миллионов человек. Финансы и Банки
110
15 февраля 2021  16:41
Акселератор помогает подросткам развить навыки XXI века и освоить основы предпринимательства.
Сбер масштабирует на всю страну программу развития предпринимательских талантов у школьников SberZ
Акселератор помогает подросткам развить навыки XXI века и освоить основы предпринимательства. Финансы и Банки
559
Весь список
Строительство
16 февраля 2021  09:32
Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 2024 года
Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 2024 года
Cемьи с детьми получат возможность брать ипотеку под еще более низкий процент, чем сейчас.  Строительство
151
15 февраля 2021  15:32
Для того чтобы избежать разрушительный поток воды по фасадам и цоколю, незаменима водосточная система. Благодаря использованию водостоков, удается предотвратить затопление подвалов и появление сырости в доме.
Пластиковые водостоки – особенности
Для того чтобы избежать разрушительный поток воды по фасадам и цоколю, незаменима водосточная система. Благодаря использованию водостоков, удается...Строительство
255
15 февраля 2021  12:32
В Самаре снесут семейное общежитие и два жилых дома
В Самаре снесут семейное общежитие и два жилых дома
С собственниками жилых помещений будут проведены переговоры об условии их изъятия. Строительство
497
Весь список
Материалы и технологии
1 февраля 2021  13:51
Для приклеивания стеклохолста или флизелина, а также виниловых обоев на бумажной основе и бумажных обоев на впитывающие основания, успешно используют клей на основе ПВА дисперсии и крахмала – клей для стеклохолста Bostik.
Клей для стеклохолства Bostik
Для приклеивания стеклохолста или флизелина, а также виниловых обоев на бумажной основе и бумажных обоев на впитывающие основания, успешно используют клей на...Материалы и технологии
3126
30 января 2021  12:54
Один из самых распространенных металлов на нашей планете - алюминий. По некоторым данным, этот химический элемент занимает третью строчку по распространенности, уступая по количеству лишь кислороду и кремнию.
Почему алюминий один из самых распространенных металлов
Один из самых распространенных металлов на нашей планете - алюминий . По некоторым данным, этот химический элемент занимает третью строчку по...Материалы и технологии
3401
25 января 2021  12:45
Зачем нужно гидрооборудование Вашей спецтехнике: основные моменты
Техника специального назначения широко используется во сферах жизнедеятельности человека. Материалы и технологии
4285
Весь список
Налоги
24 декабря 2020  13:49
В Самаре состоится брифинг Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима
В Самаре состоится брифинг «Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима» 
Будет доступна прямая онлайн-трансляция с мероприятия. Налоги
11550
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний.Налоги
13528
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов.Налоги
14877
Весь список
Бизнес
15 февраля 2021  16:23
В 2021 году он впервые за 10 лет пройдет онлайн. И Самара примет Стартап-тур уже 25 марта.
«Жигулевская долина» приглашает на Startup Tour 2021
В 2021 году он впервые за 10 лет пройдет онлайн. И Самара примет Стартап-тур уже 25 марта. Бизнес
599
15 февраля 2021  15:33
В современном мире востребована автоматизация бизнес процессов. Подобная организация бизнес процессов приводит к оптимизации деятельности, в следствие чего растут и финансовые показатели.
Для чего необходима автоматизация бизнес-процессов
В современном мире востребована автоматизация бизнес процессов. Подобная организация бизнес процессов приводит к оптимизации деятельности, в следствие чего...Бизнес
261
14 февраля 2021  09:39
Строительство склада-холодильника связано с существенными вложениями в оборудование и конструкцию склада. И мало кто строит подобные склады для сдачи в аренду.
Аренда холодильных складов – предложения компании MultiCold
Строительство склада-холодильника связано с существенными вложениями в оборудование и конструкцию склада. И мало кто строит подобные склады для сдачи в аренду. Бизнес
635
Весь список
Новости компаний
15 февраля 2021  16:33
Очередная партия металла из сплава 8011 будет отгружена дистрибьютору «Центр обработки металла «МОСТ-1».
Из ленты, произведенной СМЗ, изготовят медицинские колпачки для укупорки вакцины Спутник V
Очередная партия металла из сплава 8011 будет отгружена дистрибьютору «Центр обработки металла «МОСТ-1». Новости компаний
549
15 февраля 2021  15:35
Для ликвидации отходов разного происхождения, востребована услуга вывоза мусора. /Проблема бытовых отходов становится перед многими.
Вывоз мусора – профессионально в Москве от компании Эко Градъ
Для ликвидации отходов разного происхождения, востребована услуга вывоза мусора. /Проблема бытовых отходов становится перед многими. Новости компаний
287
15 февраля 2021  13:30
Резидент технопарка "Жигулевская долина" создал уникальную жидкую кровлю
Резидент технопарка "Жигулевская долина" создал уникальную жидкую кровлю
   Материал уже используют при строительстве и ремонте зданий, многоквартирных домов Тольятти. Новости компаний
511
15 февраля 2021  09:53
Самарские двигатели обеспечили пуск ракеты с грузовым кораблем на борту
Самарские двигатели обеспечили пуск ракеты с грузовым кораблем на борту
Корабль доставит на Международную космическую станцию свыше 2,5 тонн различных грузов. Новости компаний
553
Весь список
IT и Коммуникации
29 января 2021  00:15
С одной стороны – постоянный и высокий спрос на подготовленных специалистов. А специалисты – как летчики в начале ХХ века, все сплошь самоучки.
Парадоксальная ситуация сложилась на рынке IT-технологий
С одной стороны – постоянный и высокий спрос на подготовленных специалистов. А специалисты – как летчики в начале ХХ века, все сплошь самоучки. IT и Коммуникации
4479
27 января 2021  12:29
Лицензия игры Майнкрафт
Майнкрафт - это очень популярная компьютерная игра, которая покорила многих игроков со всего мира. Причем играют в нее независимо от пола, возраста или...IT и Коммуникации
3939
18 января 2021  10:14
Полезные материалы про интернет-маркетинг
Если вы заинтересованы в продвижении продуктов и услуг в интернете, то вам следует углубиться в интернет-маркетинг. IT и Коммуникации
5540
Весь список
Транспорт
16 февраля 2021  09:10
В России увеличат предельный вес провозимых в самолете животных
В России увеличат предельный вес провозимых в самолете животных
Его увеличат на 25% – с 50 кг до 75 кг. Транспорт
135
15 февраля 2021  23:57
Отправной точкой автобуса власти хотят сделать остановку "Ул. Красных Коммунаров".
В Самаре решили скорректировать маршрут автобуса № 75
Отправной точкой автобуса власти хотят сделать остановку "Ул. Красных Коммунаров". Транспорт
448
15 февраля 2021  12:41
Honda повысила стоимость своих автомобилей в России
Honda повысила стоимость своих автомобилей в России
Так, минимальная стоимость кроссовера Honda CR-V составляет теперь 2 399 000 рублей. Транспорт
434
15 февраля 2021  12:26
Самолеты из Самары станут чаще летать в столицу Армении - Ереван
Самолеты из Самары станут чаще летать в столицу Армении - Ереван
С 12 февраля еще одна авиакомпания начала обслуживать это направление. Транспорт
497
Весь список
Предпринимательство
20 января 2021  17:33
Потенциальные предприниматели могут обратиться за помощью уже на старте своей бизнес-деятельности.
Предприниматели Самарской области получают комплексную поддержку при создании и развитии своего дела
Потенциальные предприниматели могут обратиться за помощью уже на старте своей бизнес-деятельности. Предпринимательство
5604
16 ноября 2020  09:48
Оптовая продажа цветов преимущества
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Предпринимательство
11547
11 ноября 2020  16:11
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя Спартака Андриешина
Профессия бизнес-тренер : интервью Спартака Андриешина
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя...Предпринимательство
12169
Весь список
Новости региона
27 января 2021  13:36
Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.
Поздравляем с днем рождения Ольгу Михееву!
Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей...Новости региона
4194
11 декабря 2020  16:18
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В Самарской области стартовал цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Новости региона
12291
6 декабря 2020  21:19
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
В выставочном центре сквера 50-летия первого автомобиля ВАЗ 12 декабря состоится презентация проекта новой набережной. Новости региона
11983
Весь список
Электронные технологии
11 февраля 2021  09:55
Для того чтобы исолпьзовать виртуальную машину, установленную не локально на вашем компьютере или оборудование в собствненой серверной, а в облаке провайдера, исползуют услугу Облачный сервер.
Сервисы аренды облачных серверов – облачный провайдер ServerSpace
Для того чтобы исолпьзовать виртуальную машину, установленную не локально на вашем компьютере или оборудование в собствненой серверной, а в облаке провайдера,...Электронные технологии
1141
11 февраля 2021  09:52
В борьбе за продажи в современном мире стремительно совершенствуется маркетинг b2b.
Маркетинг В2В в сфере ИТ
В борьбе за продажи в современном мире стремительно совершенствуется маркетинг b2b. Электронные технологии
1185
28 января 2021  12:12
Репост – полезная опция в социальных сетях, позволяющая поделиться интересной публикацией с друзьями подписчиками.
Сколько стоит репост на специализированном сервисе
Репост – полезная опция в социальных сетях, позволяющая поделиться интересной публикацией с друзьями подписчиками. Электронные технологии
3919
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
30 ноября 2020  20:47
Как взять кредит без бюрократии и справок
Собирание документов для оформления кредита порой занимает массу времени и сил. Но сегодня есть возможность получить деньги в обход бюрократии. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
12219
7 ноября 2020  09:41
Выдача потребительских кредитов в Самарской области сокращается
Количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области, значительно сократилось в 2020 году в сравнении с предыдущим годом. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
11777
12 октября 2020  18:11
Swap Free – надёжные брокеры!
Swap Free – надёжные брокеры!
А почему именно брокеры Swap Free, спросите Вы? Новичку бывает сложно разобраться во всех нюансах, которые запрятаны на разных страницах сайтов брокеров, а также в...Вклады, Кредиты, Кредитные карты
12053
Весь список
Современный дом
6 февраля 2021  01:07
Постельное белье из бязи – особенности
Для того чтобы сон был комфортным, полезным, здоровым, важно грамотно подойти к выбору постельного белья. Современный дом
2257
31 января 2021  20:59
С водных процедур обычно начинается и заканчивается наш день. Настроение человека во многом зависит от того, настолько комфортным было его пребывание в ванной комнате.
Ремонт ванной: особенности выполнения
С водных процедур обычно начинается и заканчивается наш день. Настроение человека во многом зависит от того, настолько комфортным было его пребывание в ванной...Современный дом
3126
7 января 2021  12:48
Дома из бруса под ключ – надежно и качественно в компании Истъба
Востребованы и популярны экологически чистые жилые сооружения, которые выполнены из природного материала и наделены уникальной природной эстетикой – дома...Современный дом
7745
Весь список
В мире Авто
10 февраля 2021  09:27
Антихром – это обтяжка хромированных деталей авто виниловой пленкой под цвет автомобиля.
Антихром на авто – новый тренд в стайлинге автомобилей
Антихром – это обтяжка хромированных деталей авто виниловой пленкой под цвет автомобиля. В мире Авто
1372
15 января 2021  22:14
Профессиональная автохимия
Бесконтактная мойка представляет собой процесс применения специальных профессиональных химических моющих средств. В мире Авто
6137
31 декабря 2020  06:53
Модель CADILLAC ESCALADE
Cadillaс Escalade это воплощение уверенности, мощи, культового дизайна, комфортабельности. В мире Авто
9091
Весь список
Видео
16 февраля 2021  09:52
Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье
Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье
В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц техники.
Социум
161
9 февраля 2021  13:40
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
7627
4 февраля 2021  09:38
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
12717
4 февраля 2021  09:30
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Почти 35 миллиардов рублей направлено на соцпомощь жителям области в 2021 году.
Экономика региона
12156
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
21143
Весь список
Инновационные технологии
30 ноября 2020  20:45
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и коммуникации с пользователями.
Тренды интернет-маркетинга на 2021 год от интернет-маркетолога студии продвижения из Бердска Игоря Супруна
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и...Инновационные технологии
15348
11 ноября 2020  16:22
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и дальнейшего выдувания окислов.
Применение газового резака для резки металла
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и...Инновационные технологии
12691
2 ноября 2020  19:16
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей.
Пенообразователи для пожаротушения – предложения компании Zfire
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей. Инновационные технологии
12051
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
52000
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
53754
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
53274
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
37899
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
38367
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко обсудили реализацию нацпроектов в Самарской области
15 февраля 2021  20:31 
Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко обсудили реализацию нацпроектов в Самарской области
Несмотря на объективные сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, Самарская область успешно справилась с задачами национальных проектов,... Политика региона
1062
В Самаре временно перекрыли улицу Ленинградскую
15 февраля 2021  14:01 
В Самаре временно перекрыли улицу Ленинградскую
Причиной стала коммунальная авария на водопроводе. Благоустройство региона
1190
В период с 16 по 20 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода
15 февраля 2021  13:26 
В период с 16 по 20 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода
Объявлен оранжевый уровень опасности. Экология
1114
В Самарской области за сутки на 15 февраля выявлены 297 заболевших коронавирусом
15 февраля 2021  12:54 
В Самарской области за сутки на 15 февраля выявлены 297 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2822, вылечились и выписаны 41905 человек.  Здравоохранение
1307
В Самарской области за сутки на 13 февраля выявлен 298 заболевших коронавирусом
13 февраля 2021  12:22 
В Самарской области за сутки на 13 февраля выявлен 298 заболевших коронавирусом
За сутки умерли 7 человек. Здравоохранение
3879
Весь список
Акценты
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока.
12 февраля 2021  16:50 
Две стороны нового сокского моста «встретятся» уже на следующей неделе
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока. Благоустройство региона
6760
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
12 февраля 2021  12:27 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза... Политика региона
6584
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере.
11 февраля 2021  15:49 
Кинель становится городом чистых озёр 
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере. Благоустройство региона
5041
Весь список
Прямая речь/Интервью
Антон Зиньковский: В Крыльях чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
16 февраля 2021  11:17 
Антон Зиньковский: В "Крыльях" чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
После заключительного игрового дня на сборах в Турции полузащитник "Крыльев Советов" в прямом эфире ответил на вопросы телеканала "Матч Премьер. Спорт в регионе
55
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
14 февраля 2021  11:37 
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
Перед началом третьего сбора главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному сайту. Спорт в регионе
2450
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
8368
Весь список
Новости Тольятти
16 февраля 2021  09:56
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Они пройдут в честь празднования «Дня Защитника Отечества». Новости Тольятти
168
12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
4174
12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
4213
Весь список