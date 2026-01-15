Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре автобус №93 пройдет через главные медцентры
В Самаре автобус №93 пройдет через главные медцентры
«Крылья Советов» проведут меньше игр, чем в прошлые зимние сборы
«Крылья Советов» проведут меньше игр, чем в прошлые зимние сборы
В Сергиевском районе машина сбила мужчину и ребенка
В Сергиевском районе машина сбила мужчину и ребенка
МВД РФ увеличило число пунктов миграционного контроля до 18
МВД РФ увеличило число пунктов миграционного контроля до 18
Для самарских парков закупят 60 тысяч мешков для мусора
Для самарских парков закупят 60 тысяч мешков для мусора
В Самарской области 15 января уничтожено два беспилотника
В Самарской области 15 января уничтожено два беспилотника
В Волжском районе перевернулась машина, пострадали двое
В Волжском районе перевернулась машина, пострадали двое
В Жигулёвске поймали вора‑неудачника
В Жигулёвске поймали вора‑неудачника
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Каждый второй соискатель Самарской области в 2025 году сменил работу

151
Каждый второй соискатель Самарской области в 2025 году сменил работу

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди соискателей Самарской области и выяснили, насколько активно жители региона меняли работу в течение 2025 года и как они оценивают новые места трудоустройства.

По данным исследования[1], каждый второй соискатель Самарской области (50%) сообщил, что в 2025 году сменил работу. Другая половина - продолжила трудиться на прежнем месте. Таким образом, прошедший год стал для регионального рынка труда периодом активной карьерной мобильности.

Чаще всего работу в 2025 году меняли представители сферы туризма, гостиниц и ресторанов — об этом сообщили 68% специалистов. Высокая доля смены работодателя также отмечалась среди административного персонала (60%), специалистов по продажам и обслуживанию клиентов (58%), работников маркетинга, рекламы и PR (56%), а также сферы безопасности (55%). Довольно активно меняли работу представители автомобильного бизнеса (53%), высшего и среднего менеджмента (52%) и рабочего персонала (51%). Реже смена работы происходила среди специалистов транспорта и логистики (50%), а также розничной торговли и медицины с фармацевтикой — по 49%.

При этом 20% респондентов отметили, что новое место работы оказалось лучше предыдущего, ещё 13% сообщили, что условия остались на прежнем уровне. В то же время 37% считают, что новое место оказалось менее благоприятным, а 30% затруднились с оценкой.

«По итогам 2025 года наиболее удачной смена работы в Самарской области чаще всего оказывалась для специалистов в сфере информационных технологий — 31% из них оценили новое место как более привлекательное по сравнению с предыдущим. Положительные оценки также чаще давали представители высшего и среднего менеджмента (29%), розничной торговли (28%), маркетинга, рекламы и PR (27%), а также производства, сервисного обслуживания и HR — по 25%. Это связано с тем, что именно в этих сферах работодатели активнее конкурируют за специалистов, предлагают более гибкие условия труда, возможности профессионального развития и пересматривают уровень вознаграждения. В результате осознанная смена работодателя всё чаще становится для соискателей способом улучшить карьерные условия», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Опрос проходил с 4 по 11 декабря 2025 года. Количество опрошенных: 2027 соискателей.

Теги: Опрос

Новости по теме
Только 10% самарцев готовы полностью перевести свою зарплату «в цифру»
14 января 2026, 11:17
Только 10% самарцев готовы полностью перевести свою зарплату «в цифру»
Молодежь до 35 лет демонстрирует бо́льшую открытость к инновациям: 13% готовы получать всю зарплату в новой национальной валюте. Общество
295
51% россиян поддерживают лимит на количество сим-карт
13 января 2026, 13:36
51% россиян поддерживают лимит на количество сим-карт
Что интересно, количество поддерживающих лимит на SIM-карты совпадает с количеством людей, которые не видят неудобств в ограничении. Общество
465
Каждый четвёртый соискатель Самарской области отметил стабильность в карьере в 2025 году
13 января 2026, 10:41
Каждый четвёртый соискатель Самарской области отметил стабильность в карьере в 2025 году
Половина соискателей Самарской области сообщили, что в 2025 году их должность и круг обязанностей не менялись. Общество
396
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
137
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
451
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
440
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
328
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
1038
Весь список