Каждый второй соискатель Самарской области в 2025 году сменил работу

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди соискателей Самарской области и выяснили, насколько активно жители региона меняли работу в течение 2025 года и как они оценивают новые места трудоустройства.

По данным исследования[1], каждый второй соискатель Самарской области (50%) сообщил, что в 2025 году сменил работу. Другая половина - продолжила трудиться на прежнем месте. Таким образом, прошедший год стал для регионального рынка труда периодом активной карьерной мобильности.

Чаще всего работу в 2025 году меняли представители сферы туризма, гостиниц и ресторанов — об этом сообщили 68% специалистов. Высокая доля смены работодателя также отмечалась среди административного персонала (60%), специалистов по продажам и обслуживанию клиентов (58%), работников маркетинга, рекламы и PR (56%), а также сферы безопасности (55%). Довольно активно меняли работу представители автомобильного бизнеса (53%), высшего и среднего менеджмента (52%) и рабочего персонала (51%). Реже смена работы происходила среди специалистов транспорта и логистики (50%), а также розничной торговли и медицины с фармацевтикой — по 49%.

При этом 20% респондентов отметили, что новое место работы оказалось лучше предыдущего, ещё 13% сообщили, что условия остались на прежнем уровне. В то же время 37% считают, что новое место оказалось менее благоприятным, а 30% затруднились с оценкой.

«По итогам 2025 года наиболее удачной смена работы в Самарской области чаще всего оказывалась для специалистов в сфере информационных технологий — 31% из них оценили новое место как более привлекательное по сравнению с предыдущим. Положительные оценки также чаще давали представители высшего и среднего менеджмента (29%), розничной торговли (28%), маркетинга, рекламы и PR (27%), а также производства, сервисного обслуживания и HR — по 25%. Это связано с тем, что именно в этих сферах работодатели активнее конкурируют за специалистов, предлагают более гибкие условия труда, возможности профессионального развития и пересматривают уровень вознаграждения. В результате осознанная смена работодателя всё чаще становится для соискателей способом улучшить карьерные условия», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Опрос проходил с 4 по 11 декабря 2025 года. Количество опрошенных: 2027 соискателей.