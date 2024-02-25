Я нашел ошибку
Главные новости:
Молодой житель Жигулевска собирался делать закладки с наркотиками
Молодой житель Жигулевска собирался делать закладки с наркотиками
Самарчанка лишилась 145 тысяч вместо ремонта дома
Самарчанка лишилась 145 тысяч вместо ремонта дома
В Тольятти сотрудники МЧС приняли учaстие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества
В Тольятти сотрудники МЧС приняли учaстие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества
В Новокуйбышевске тушили пожар в многоквартирном доме
В Новокуйбышевске тушили пожар в многоквартирном доме
Корниленко: очень довольны, что никто из лидеров «Крыльев» не покинул команду
Корниленко: очень довольны, что никто из лидеров «Крыльев» не покинул команду
«Крылья Советов» посетили открытие мероприятия «Электро-ГОЛ»
«Крылья Советов» посетили открытие мероприятия «Электро-ГОЛ»
Каждый второй самарец использовал возможность получения налогового вычета
Каждый второй самарец использовал возможность получения налогового вычета
Что изменится в жизни россиян с марта
Что изменится в жизни россиян с марта
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.75
0.31
EUR 100.44
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает пап с детьми поучаствовать в квесте "Защитники отечества"
В Управлении Росгвардии СО состоялось торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества
В ГУ МЧС СО состоялось торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Каждый второй самарец использовал возможность получения налогового вычета

25 февраля 2024 11:06
212
Каждый второй самарец использовал возможность получения налогового вычета

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Большинство самарцев знает о возможности оформления налогового вычета за оплату медицинских и образовательных услуг, инвестиционную деятельность, покупку недвижимости и проч.: каждый второй хоть раз подавал налоговую декларацию на возврат налогов, каждый третий знает о такой возможности, но не пользуется ею по разным причинам. Лишь 18% опрошенных заявили, что слышат о налоговом вычете впервые.

Женщины более осведомлены в финансовых вопросах, чем мужчины, и чаще имеют опыт возврата уплаченных в казну налогов.

Количество горожан, знающих о возможности получения налогового вычета и имеющих навыки подачи налоговой декларации, растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных.

6 из 10 горожан, обращавшихся за получением налогового вычета, заполняли документы для ФНС самостоятельно. Каждый пятый — с помощью финансовых консультантов, каждый девятый — с помощью друзей и родственников.

Сложность заполнения налоговой декларации те, кто ее ни разу не подавал, оценивают на 3,9 балла из 5, а те, кто подавал — всего на 2,6 балла.

Время проведения: 14—22 февраля 2024 года.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Почти четверть работающих россиян активно монетизируют хобби
24 февраля 2024, 11:14
Почти четверть работающих россиян активно монетизируют хобби
А спрос со стороны россиян на такие услуги увеличился пропорционально предложению. Общество
967
Самарцы чаще всего ощущают моральный подъем благодаря семье
23 февраля 2024, 11:40
Самарцы чаще всего ощущают моральный подъем благодаря семье
Наименее продуктивным временем года оказалась зима. Общество
912
В Самаре мужчины на 23 февраля ждут заботы и денег
23 февраля 2024, 10:33
В Самаре мужчины на 23 февраля ждут заботы и денег
Каждому пятому мужчине не нужны подарки на 23 февраля. Общество
812
В центре внимания
Что изменится в жизни россиян с марта
25 февраля 2024  11:00
Что изменится в жизни россиян с марта
129
В Самаре проходит зимний фестиваль
24 февраля 2024  21:38
В Самаре проходит зимний фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
754
Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за проявленное мужество в ходе выполнения задач СВО.
23 февраля 2024  20:32
Дмитрий Азаров поздравил бойцов в самарском военном госпитале
1016
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества
23 февраля 2024  10:56
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества
815
Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
22 февраля 2024  13:45
Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
3125
Весь список