Каждый четвёртый житель Самары сожалеет о том, что оформил кредит

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Судя по данным опроса, за последний год чаще всего жители Самары брали потребительские кредиты на покупку автомобиля или мотоцикла, об этом рассказали 16% опрошенных. На втором месте по популярности — кредит на ремонт квартиры или дома (14% опрошенных). На третьем — займы на покупку образовательных курсов и смартфонов (по 12%). Также респонденты рассказали, что брали кредит на оплату медицинских услуг (8%), покупку бытовой техники, недвижимости, строительство или отпуск (по 5%). По 4% опрошенных оформляли кредит на покупку одежды и мебели. Среди прочих целей кредитования горожане называли организацию торжественных событий, открытие бизнеса, а также а также сбор детей в школу и покупку спортивного снаряжения.



Мужчины чаще брали кредиты на покупку авто, ремонт квартиры и смартфоны, а женщины — на образовательные курсы, медицинские услуги (в том числе в сфере красоты) и отпуска.



Каждый четвёртый житель Самары (26%) сожалеет о том, что брал потребительский кредит в банке. Каждый второй опрошенный (49%) убежден, что покупка, совершённая в кредит, была оправданной. Мужчины более уверены в своих финансовых решениях, чем женщины: они реже раскаиваются в решении оформить займ.



Чаще всего же горожане сожалеют о решении взять кредит на оплату курсов (31%) и ремонт (25%).



Время проведения: 4—12 августа 2024 года