импорт крепкого алкоголя в Россию за полгода снизился более чем на треть

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Импорт крепких алкогольных напитков в Россию упал почти на 35%. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет газета «Коммерсантъ».

По их данным, за первые полгода в Россию ввезли 32,65 млн литров крепкого алкоголя — на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сильнее всего снизился импорт виски — на 48,4%, до 11,8 млн литров за полгода. Поставки водки упали по сравнению с первым полугодием прошлого года на 41,7%, ликеров — на треть, джина — на четверть, при этом объем импорта рома остался почти прежним. Официальная статистика внешней торговли при этом не публикуется с весны.

По словам участников рынка, основная причина падения импорта крепкого алкоголя — в санкциях и уходе крупнейших производителей. В марте они предсказывали снижение поставок в Россию после обострения ситуации вокруг Украины на 20-40%.

США ранее запретили экспорт в Россию всего алкоголя, а Евросоюз ограничил поставки напитков дороже 300 евро за единицу товара. Крупнейшие производители, например, Pernod Ricard (производит Chivas Regal, Jameson, Absolut и Ararat), Diageo (выпускает Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan и Baileys), а также Bacardi (принадлежат бренды Dewar’s, William Lawson’s) приостановили продажи в России или ушли с российского рынка.