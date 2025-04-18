IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак

Я нашел ошибку
Главные новости:
этой весной дачники из Самары активнее всего покупают петунии и клубнику
Этой весной дачники из Самары активнее всего покупают петунии и клубнику
Сотрудники областного главка полиции приняли участие в Чемпионате МВД России по рукопашному бою
Сотрудники областного главка полиции приняли участие в Чемпионате МВД России по рукопашному бою
В Минцифры прорабатывают совмещенный экзамен по физике и информатике
В Минцифры прорабатывают совмещенный экзамен по физике и информатике
Многие рестораны в Москве стали ограничивать время столика до 2-2,5 часов
Многие рестораны в Москве стали ограничивать время столика до 2-2,5 часов
Судебные приставы Сызрани обязали работодателя признать несчастный случай на производстве
Судебные приставы Сызрани обязали работодателя признать несчастный случай на производстве
Эксперт заметил падение цен на яйца к Пасхе
Эксперт заметил падение цен на яйца к Пасхе
600 гр синтетики хотел распространить по Тольятти местный житель
600 г синтетики хотел распространить по Тольятти местный житель
16% самарцев планируют продлить майские отпусками и отгулами
16% самарцев планируют продлить майские отпусками и отгулами
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.02
-0.57
EUR 93.25
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак

18 апреля 2025 09:08
161
IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак

Шведская мебельная компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России. Об этом 17 апреля свидетельствуют данные бюллетеня Федеральной службы интеллектуальной собственности.

Согласно информации, срок действия исключительного права продлится до 28 июля 2033 года. Правообладателем указана IKEA Systems B.V (Нидерланды). Изображение товарного знака представляет собой надпись IKEA черным цветом на белом фоне.

Отмечается, что заявка на регистрацию была размещена в Роспатенте еще в 2023 году.

На данный момент компания не комментировала ситуацию, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области
17 апреля 2025  20:57
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области
383
Дегустации и мастер-классы для посетителей «Винной ярмарки» подготовили в Самаре
17 апреля 2025  20:07
Дегустации и мастер-классы для посетителей «Винной ярмарки» подготовили в Самаре
820
2ГИС «оживил» общественный транспорт Самары
17 апреля 2025  17:45
2ГИС «оживил» общественный транспорт Самары
436
Жители Самарской области могут посетить Всероссийскую ярмарку трудоустройства
17 апреля 2025  14:55
Жители Самарской области могут посетить Всероссийскую ярмарку трудоустройства
439
Самарцам на Пасху предоставят автобусы
17 апреля 2025  12:53
Самарцам на Пасху предоставят автобусы
362
Весь список