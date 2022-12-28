Губернатор Самарской области дал старт новому заводу на 2500 тысяч сельхоз машин в год

124

В среду, 28 декабря, губернатор Дмитрий Азаров вместе с генеральным директором компании «Пегас-Агро» Светланой Линник дал старт новой производственной площадке завода в поселке Стройкерамика, осмотрел современные цеха предприятия и пообщался с трудовым коллективом.

Завод «Пегас-Агро» работает на территории Волжского района Самарской области с 2010 года, выпуская инновационные самоходные опрыскиватели-разбрасыватели линейки «ТУМАН» - высокопродуктивную технику, предназначенную для внесения минеральных и жидких удобрений, а также химической обработки растений.

Продукция завода поставляется не только на внутренний рынок, но также и в государства СНГ. Компания не первый год развивает культуру бережливого производства, наращивая объем продукции, в рамках национального проекта «Производительность труда», и спрос на самарскую сельхозтехнику растет. Поэтому руководство предприятия приняло решение о расширении производства - неподалеку от действующего корпуса был построен новый завод.

«Поздравляю коллектив «Пегас-Агро» с новой победой. Новый производственный комплекс – огромное достижение. Достижение и подтверждение вашего профессионализма и уверенного движения вперед, - обратился к трудовому коллективу предприятия Дмитрий Азаров. - Прекрасный проект, который сегодня является флагманским для Самарской области, который я неоднократно приводил в пример на различных площадках, в том числе площадках развития бизнеса и предпринимательства. Стартовавший с небольшого учреждения, благодаря энергии, предприимчивости, проект вырос до крупного серийного производства. И сегодня открытие новой производственной площадки, которая увеличит мощность предприятия в 2,5 раза, конечно, является торжеством конструкторской мысли, силы духа, энергии и профессионализма».

Глава Самарской области выразил уверенность, что у предприятия большое будущее, отметив колоссальные темпы развития и тот вклад, который уже сегодня «Пегас-Агро» вносит в развитие агропромышленного комплекса и в целом в экономику региона.

«То, какими темпами вы наращиваете производство, как растет востребованность вашей высокотехнологичной инновационной продукции на российском рынке и за рубежом, говорит о том, что у предприятия верный вектор развития», - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил о том, что в этом году в Самарской области установлен абсолютный рекорд новейшей истории по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. Рекордной была и урожайность.

«И конечно, в этих выдающихся достижениях наших аграриев, за что им огромное спасибо, есть заметный вклад и вашего предприятия. Так держать. В добрый путь и новых высот», - пожелал трудовому коллективу предприятия губернатор.

Официальный запуск новых производственных площадей – это очередная веха в развитии завода «Пегас-Агро», уверена генеральный директор предприятия Светлана Линник. Она отметила, что была проделана большая работа для того, чтобы новый завод отвечал российским и международным стандартам. Но предстоит сделать еще многое.

«Мы работаем в отрасли сельхозмашиностроения. Это одна из ключевых отраслей, на которую очень пристально обращает внимание наше государство. Мы делаем средства техники для сельхозтоваропроизводителей, тем самым вместе с ними обеспечиваем продовольственную безопасность нашей страны. Наш с вами труд очень важен и в первую очередь хочу поблагодарить вас. Благодаря вашей целеустремленности, вашей каждодневной работе мы пришли к нашей мечте – к современному заводу. Это наш с вами общий проект, и он нас поведет к дальнейшему успеху и процветанию. Я уверена, что в сельхозмашиностроении мы превзойдем любые мировые бренды, и мы для этого все сделаем», - обратилась к сотрудникам предприятия Светлана Линник.

Слова благодарности Светлана Линник адресовала Губернатору Дмитрию Азарову, отметив те условия, которые создаются в регионе для развития бизнеса.

«Под вашим руководством в Самарской области удивительно комфортно работается бизнесу. Благодаря вашему труду, труду вашей команды та продукция, которая производится у нас в области, становится широко известна за ее пределами, во всех уголках нашей страны и даже за пределами Российской Федерации. Спасибо вам за внимание к нам, за ваш вклад в наше общее дело», - обратился к главе региона гендиректор «Пегас-Агро».

Новое производство позволит предприятию развиваться и достигать новых целей, уверены сами сотрудники «Пегас-Агро».

«Сегодня мы испытываем гордость за то, что мы растем, за конечный результат – наши изделия. Мы видим, что у нас все получается, и заинтересованы в том, чтобы выполнять свою работу еще быстрее и качественнее», - отметил наладчик станков Николай Уфимцев.

В прежнем цехе были ограниченные площади. На новом же производстве все организовано на высоком уровне, установлено современное оборудование, и это - стимул работать и двигаться вперед, признается он.

Расчетная мощность новой площадки – 2,5 тысячи машин в год. На прежней предел мощности составлял порядка 1000 машин. На сегодняшний день каждая четвертая машина, которая вносит удобрения в поля или занимается химзащитой растений – это машина «Пегас-Агро», компания занимает 24% рынка. Несмотря на все сложности текущего года, предприятие справилось со всеми вызовами и продолжило развиваться. Активно ведется работа по импортозамещению. На заводе есть собственное производство радиоэлектроники. Этим вопросом руководство завода начало заниматься еще несколько лет назад, а уже с марта следующего года планируется, что все машины «Пегас-Агро» будут выходить полностью с российским электронным оборудованием.

Увеличилось и количество сотрудников предприятия. За год удалось нарастить порядка 20% коллектива. Сегодня на заводе трудится около 500 человек.

«Отдельный повод для гордости – ни на один день не были снижены объемы производства, ни одного клиента не подвели, и наша техника несмотря ни на что оказывалась в поле», - отметила Светлана Линник.

Фото: пресс-служба правительства СО